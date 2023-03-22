Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс назвав російського президента Володимира Путіна "воєнним злочинцем", якого слід притягнути до відповідальності за його варварське вторгнення в Україну.

Про це він зазначив в інтерв’ю New York Post.

Раніше ДеСантіс називав війну “територіальною суперечкою”.

Нині ж губернатор зазначив, що Росія помилилася, вторгнувшись в Україну, і помилилася, вторгнувшись і захопивши Крим у 2014 році, і не переможе у війні.

Щобільше, він посилив критику російського диктатора, назвавши його невдахою, який є “заправною станцією з купою ядерної зброї”.

Коментарі ДеСантіса прозвучали після того, як він піддався критиці з боку республіканців, зокрема губернатора Кріса Сунуну, сенатора Ліндсі Грема і сенатора Марко Рубіо, за те, що він заявив, що підтримка України США не становить “життєво важливого” національного інтересу.

Губернатор пояснив, що його заява “була хибно витлумачена”. За його словами, очевидно, що повномасштабне вторгнення Росії було неправильним, як і незаконна анексія Криму у 2014 році.

“Я маю на увазі місце, де зараз точаться бойові дії, а саме східний прикордонний регіон Донбас, а потім Крим, і якийсь час це належало Росії. Я не думаю, що це законно, але вони були. Там дуже багато етнічних росіян. Отже, це складна боротьба, і я мав на увазі саме це, і тому я не думав, що Росія має на це право”, – зазначив він.

Водночас ведучий запитав його щодо зауваження відносно “територіальної суперечки”, республіканець наголосив, що “українці мають право на цю територію”.

“Якби я міг клацнути пальцями та повернути це Україні на 100%. Але реальність така, що втручання США в плані ескалації з більшою кількістю зброї, і, звичайно, сухопутних військ, я вважаю, було б помилкою. Отже, це була теза, яку я намагався донести, але Росія помилилася, вторгнувшись. Вони помилилися, коли забрали Крим. Росія не мала права заходити в Крим або заходити в лютому 2022 року, і це має бути зрозуміло”.

Відповідаючи на запитання щодо амбіцій російського президента, ДеСантіс зазначив, що Путін вороже налаштований до Сполучених Штатів, проте, він не має звичайних можливостей реалізувати свої амбіції, адже, він, по суті, “заправна станція з купою ядерної зброї”.

Окрім цього, губернатор висловив впевненість у тому, що російський лідер повинен нести відповідальність за своє незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну.

Також ДеСантіс висловив переконання, що Україна зрештою переможе у війні. Хоча і припустив, що ситуація з тимчасово окупованою частиною Донбасу і Криму може залишитись у “глухому куті”.

Як повідомляли #Букви, ДеСантіс раніше заявив, що захист України не є життєво важливим інтересом США і американські політики повинні натомість зосередити увагу на власній державі.

Натомість – сенатор Том Тілліс із Північної Кароліни заявив, що не згоден з цим висловлюванням. За його словами, вторгнення Росії потрібно розглядати “ширше, ніж просто конфлікт в Україні”. Крім того, він додав, що в країні нині здійснюються воєнні злочини та існує гуманітарна криза.

Разом з тим, сенатор Джон Тун з Південної Дакоти запевнив, що також має “протилежний ДеСантісу погляд”. Згідно з його словами, надзвичайно важливо, щоб Україна дала відсіч Росії. Сенатор Джон Кеннеді від Луїзіани сказав, що не бачив зауважень ДеСантіса, проте заявив: “Нам потрібно зупинити Путіна”.

Зазначено, що сенатор Майк Раунд із Південної Дакоти сказав, що така перспектива викликає занепокоєння, маючи на увазі позицію ДеСантіса. Також він додав, що потенційному кандидату в президенти США “дійсно потрібно пройти повний брифінг, перш ніж прийняти рішення щодо цього конкретного питання”.

Наголошено, що позиція ДеСантіса зближує його з колишнім президентом Сполучених Штатів Америки – Дональдом Трампом – і суперечить іншим лідерам-республікантам.