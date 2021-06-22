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Змішала вакцини: Меркель отримала друге COVID-щеплення

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала друге щеплення від коронавірусу, але цього разу обрала іншу вакцину

Вівторок, 22 червня 2021, 17:51

Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на представника уряду.

Зазначається, що друге щеплення Меркель отримала кілька днів тому. У середині квітня канцлерці ввели вакцину AstraZeneca, а вдруге їй ввели препарат компанії Moderna.

Про побічні ефекти вакцинації у Меркель наразі інформації немає. Схоже, канцлерка почувається добре, адже вже сьогодні Меркель приймала очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Берліні.

Раніше італійське медичне агентство AIFA повідомило, що людям віком до 60 років, які отримали першу дозу COVID-вакцини Vaxzevria, відомої як AstraZeneca, можна зробити друге щеплення іншим препаратом.

Там додали, що застосовуватися можуть вакцини, розроблені компаніями Pfizer і Moderna.

  • Нове дослідження, проведене в Англії, показує, що вакцини Pfizer/BioNTech і Oxford-AstraZeneca навіть після однієї дози можуть запобігти потраплянню хворих на коронавірус до лікарні.
Теги: Ангела Меркель, щеплення

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