Змішала вакцини: Меркель отримала друге COVID-щеплення

Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на представника уряду.
Зазначається, що друге щеплення Меркель отримала кілька днів тому. У середині квітня канцлерці ввели вакцину AstraZeneca, а вдруге їй ввели препарат компанії Moderna.
Про побічні ефекти вакцинації у Меркель наразі інформації немає. Схоже, канцлерка почувається добре, адже вже сьогодні Меркель приймала очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Берліні.
Раніше італійське медичне агентство AIFA повідомило, що людям віком до 60 років, які отримали першу дозу COVID-вакцини Vaxzevria, відомої як AstraZeneca, можна зробити друге щеплення іншим препаратом.
Там додали, що застосовуватися можуть вакцини, розроблені компаніями Pfizer і Moderna.
- Нове дослідження, проведене в Англії, показує, що вакцини Pfizer/BioNTech і Oxford-AstraZeneca навіть після однієї дози можуть запобігти потраплянню хворих на коронавірус до лікарні.