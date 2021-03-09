Змішаний тип зайнятості на роботі може стати нормою для багатьох компаній після пандемії коронавірусу в світі.

Про це повідомляє BBC.

Експерти з компанії IWG, що забезпечує бізнес приміщеннями для роботи, зазначили, що зі скасуванням карантинних обмежень багато колективів ухвалили рішення залишити дистанційний тип зайнятості для своїх співробітників. Деякі компанії вирішили, що зможуть ефективно працювати лише в офісі. Ще частина компаній, таких більшість, обрали змішаний тип зайнятості.

Виконавчий директор IWG Марк Діксон зазначив, що в період після пандемії компанії прагнутимуть заощадити кошти й бути екологічнішими, використовуючи менше офісних площ.

При цьому, в IWG готуються до змін всередині компанії, щоб бути готовими надати свої послуги бізнесу, який обере гібридний тип роботи.