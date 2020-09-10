За трохи більше ніж 40 років світові популяції диких тварин скоротилися на 68 %. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, це вплинуло на появу коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться в доповіді WWF Жива природа 2020.

Експерти також попередили, що подальше руйнування планети обернеться катастрофою для людей, а також новими пандеміями.

“Цей звіт нагадує нам, що ми руйнуємо планету на свій страх і ризик — тому що це наш дім. У міру того як людство поширюється в колись дикі місця, ми руйнуємо популяції видів. Але ми також посилюємо зміну клімату і збільшуємо ризик зоонозних захворювань (хвороби, які передаються від тварин до людей, – ред.), таких як COVID-19”, – зазначив президент і генеральний директор WWF США Картер Робертс.

Наголошується, що COVID-19 – це сигнал SOS від природи.

Також зазначається, що хоча походження COVID-19 залишається неясним, 60 % інфекційних захворювань, що виникають, походять від тварин, а майже три чверті з них — від диких тварин. Виникнення цих хвороб корелює з високою щільністю населення і розмаїттям дикої природи, і викликано антропогенними змінами, такими як вирубка лісів і розширення сільськогосподарських угідь.

“У 2020 році раніше невідомий коронавірус COVID-19 викликав пандемію, яка торкнулася майже всіх жителів планети й має великий вплив на світову економіку. 60 % недавніх великомасштабних спалахів хвороб, включаючи COVID-19, походять із боку тварин і передаються людським популяціям через те, що ми руйнуємо середовище проживання диких тварин”, – додали експерти.