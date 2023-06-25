За даними синоптиків, у неділю, 25 червня, низку областей України накриють значні опади у вигляді дощу, подекуди очікуються шквали вітру 15-20 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр

На всій території України прогнозується хмарна погода з проясненнями. Очікуються помірні, в західних, вночі і в південних областях невеликі дощі, грози.

У центральних, Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській областях місцями прогнозуються значні дощі, вдень – подекуди град, пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

Вітер північний, північно-західний (на сході та північному сході північно-східний), 5-10 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 15-20°, вдень – 20-25°, у південних та південно-східних областях – 26-31°; на високогір’ї Карпат протягом доби – 7-12°.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Очікуються дощі, вдень подекуди грози. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря по області дорівнюватиме вночі – 15-20°, вдень – 20-25°. У столиці вночі – 18-20°, вдень – 23-25°.