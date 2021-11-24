Порівняно з жовтнем 2021 року на статистично значущому рівні зросла електоральна підтримка п'ятого президента Петра Порошенка - з 9% до 11% серед усіх опитаних.

Про це йдеться у дослідженні, яке було проведено соціологічною службою Центру Разумкова

Крім того, зросла підтримка Володимира Гройсмана (з 2% до 3,5%), рівень електоральної підтримки інших кандидатів не змінився.

Чинний президент Володимир Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Петром Порошенком отримав би 26% голосів усіх опитаних або 54% голосів тих, хто візьме участь у виборах. Петро Порошенко — відповідно 22% і 46%.

У дослідженні зазначається, що у порівнянні з результатами опитування, яке проводилося у наприкінці липня-на початку серпня цього року, частка голосів, які респонденти готові віддати за Зеленського, не змінилася.

Але частка тих, хто готовий голосувати за Петра Порошенка, зросла статистично значуще – з 17% до 22%.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський (17% усіх опитаних або 25% тих, хто візьме участь у виборах і визначився). За Петра Порошенка мають проголосувати відповідно 11% і 17,5% опитаних, за Юрія Бойка — відповідно 8% і 11%, за Юлію Тимошенко — відповідно 7% і 9%, за Дмитра Разумкова — відповідно 5,5% і 7,5%, за Ігоря Смешка — відповідно 4% і 5%, за Євгена Мураєва — відповідно 4% і 5%, за Володимира Гройсмана — відповідно 3,5% і 5%, за Олега Ляшка — відповідно 2,5% і 3%, за Анатолія Гриценка — відповідно 2% і 3%, за Сергія Притулу — відповідно 2% і 2%, за Руслана Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за Віталія Кличка — відповідно 1% і 1%.

Довідково. Дослідження проводилося з 11 по 17 листопада 2021 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.