Поки затягується створення парламентської слідчої комісії у справі "вагнерівців", значна частина доказів щодо цієї спецоперації може бути знищена.

Про це заявив народний депутат з фракції “Європейської Солідарності”, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, якого цитує пресслужба “ЄС”.

Він зазначив, що зволікання зі створенням парламентської ТСК (тимчасової слідчої комісії) дає змогу причетним до зриву спецоперації оперативно “зачистити” сліди ймовірної державної зради в Офісі Зеленського.

“Сили, які зацікавлені в затягуванні та ускладненні проведення розслідування, не гають часу. Зокрема, в рамках здійснення депутатських повноважень до мене надходить інформація про наміри знищити значну частину документальних доказів з підготовки і проведення спецоперації із затримання членів ПВК “Вагнер”, – наголосив Забродський.

Нардеп нагадав, що представники правлячої монобільшості – фракції “Слуги народу” запропонували створити “комплексну” ТСК.

“За задумом ініціаторів ця комісія поряд зі справою “вагнерівців” має розслідувати ще низку скандальних інформприводів. Їх перелік є настільки широким і різноплановим, що така робота дозволить просто “розмити” головне питання, відповідь на яке чекає суспільство”, – зауважив Забродський.

За його словами, сам склад і профіль вказаної комісії “слуг” викликає серйозний сумнів у спроможності охопити весь спектр тем розслідувань.

“Значний об’єм інформації для опрацювання зазначеною “комплексною” ТСК потребуватиме тривалого періоду часу. А будь-яке затягування парламентського розслідування навіть з об’єктивних причин не робить честі і принижує роль парламентського контролю в той час, коли наші співвітчизники і партнери чекають найскорішої відповіді на питання: хто винний”, – переконаний Забродський.

Варто зазначити, що фракція “ЄС” неодноразово вимагала негайного створення парламентської ТСК для розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера”.

У політсилі нагадують, що у складі злочинної групи планувалося затримати двох терористів, причетних до збиття малайзійського Боїнга МН-17 і двох військово-транспортних літаків. Проте “за лічені години до успішного затримання військових злочинців ймовірний “кріт” у військовому керівництві України гарантував свободу цим вбивцям”.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.