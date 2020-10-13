Українська асоціація футболу вдвоє скоротила кількість квитків на матч Ліги націй між збірними України та Іспанії через ситуацію з COVID-19.

Про це повідомляється у пресслужбі організації.

Тепер НСК “Олімпійський” буде заповнений не на 30 відсотків, а лише на 15 – ситуація з поширенням коронавірусу та “помаранчева” зона Києва не дають змоги допустити на трибуни заявлену кількість глядачів.

“Перші 15%, які були продані раніше, залишаються дійсними. Решта квитків буде скасована, а тим, хто вже встиг їх придбати, буде компенсована їх повна вартість”, – написали у пресслужбі.

Там також зазначили, що уболівальники, чиї квитки були скасовані, вже отримали відповідне повідомлення на телефон та електронну пошту.