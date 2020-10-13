Про це повідомляється у пресслужбі організації.
Тепер НСК “Олімпійський” буде заповнений не на 30 відсотків, а лише на 15 – ситуація з поширенням коронавірусу та “помаранчева” зона Києва не дають змоги допустити на трибуни заявлену кількість глядачів.
“Перші 15%, які були продані раніше, залишаються дійсними. Решта квитків буде скасована, а тим, хто вже встиг їх придбати, буде компенсована їх повна вартість”, – написали у пресслужбі.
Там також зазначили, що уболівальники, чиї квитки були скасовані, вже отримали відповідне повідомлення на телефон та електронну пошту.
- Раніше повідомлялося, що 4 жовтня футбольний клуб “Шахтар” пішов на карантин через виявлення коронавірусу у гравців та персоналу. COVID-19 знайшли після матчу з “Десною”.