Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).
Євгеній Пригожин продовжує покладатися на неефективних засуджених для укомплектування своїх сил приватної військової компанії.
Він відмовився коментувати запитання журналіста щодо тривалих вербувань у виправних колоніях Красноярського краю, попри те, що раніше відкрито обговорював участь російських ув’язнених у війні.
Російське опозиційне видання The Insider заявило, що понад 500 в’язнів, завербованих у загони Вагнера, загинули протягом останніх двох місяців. Видання додає, що “Вагнер” втратив в Україні від 800 до 1000 найманців, що свідчить про те, що засуджені складають значну частину сил приватної військової компанії в Україні.
Українські спецслужби також раніше повідомляли, що багато в’язнів із хронічними інфекційними захворюваннями стали джерелами зараження своїх товаришів всередині ПВК “Вангер”, на що Пригожин відповів, що “не займається дискримінацією за ознакою хвороби”.
- Адміністрація Байдена приватно заохочує лідерів України дати сигнал про відкритість для переговорів з Росією та відмовитися від публічної відмови брати участь у мирних переговорах, якщо президент РФ Володимир Путін не буде усунений від влади.
- Колишній міністр безпеки так званої Донецької народної республіки (“ДНР”) і нинішній командир “ДНР” Олександр Ходаковський заявив, що російський дружній вогонь міг спричинити до 60% загальних втрат Росії з моменту завершення російської наступальної операції в Маріуполі в середині травня.
- Розпочалася двісті п’ятдесят шоста доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними Силами України масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста.