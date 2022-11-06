До "групи Вагнерівців" для участі в російсько-українській війні продовжують вербувати російських ув'язнених, значна частина яких уже задіяна в бойових діях.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Євгеній Пригожин продовжує покладатися на неефективних засуджених для укомплектування своїх сил приватної військової компанії.

Він відмовився коментувати запитання журналіста щодо тривалих вербувань у виправних колоніях Красноярського краю, попри те, що раніше відкрито обговорював участь російських ув’язнених у війні.

Російське опозиційне видання The Insider заявило, що понад 500 в’язнів, завербованих у загони Вагнера, загинули протягом останніх двох місяців. Видання додає, що “Вагнер” втратив в Україні від 800 до 1000 найманців, що свідчить про те, що засуджені складають значну частину сил приватної військової компанії в Україні.

Українські спецслужби також раніше повідомляли, що багато в’язнів із хронічними інфекційними захворюваннями стали джерелами зараження своїх товаришів всередині ПВК “Вангер”, на що Пригожин відповів, що “не займається дискримінацією за ознакою хвороби”.