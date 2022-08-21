Виявлено мертвим начальника управління СБУ в Кіровоградській області Олександра Наконечного. Його тіло знайдено у Кропивницькому.

Про це повідомило місцеве видання “Гречка”.

Про смерть стало відомо сьогодні вночі, 21 серпня. Згодом місцевому виданню підтвердили дані правоохоронці. Нині СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті.

“Після того, як інформацію буде зібрано в повному обсязі та проаналізовано, ми проінформуємо суспільство. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра Семеновича Наконечного”, – повідомила керівниця пресслужби СБУ Юлія Ткач.

За словами депутата Кропивницької районної ради Андрія Лавруся, начальник управління СБУ міг вчинити самогубство. За попередньою інформацією, полковник перебував за місцем проживання і здійснив із пістолета один постріл собі в голову. Чоловік помер на місці внаслідок отриманого вогнепального поранення.

Зазначимо, що Олександра Наконечного було призначено в січні 2021 року. Він два роки обіймав посаду у контррозвідці. Також понад десять років він працював в управлінні боротьби з корупцією та організованою злочинністю в Київському управлінні.