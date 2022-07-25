Віцепрем’єрка Ірина Верещук звернулась до мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя, закликавши їх якнайшвидше залишати небезпечну територію та виїжджати на контрольовану урядом Україну.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Це не лише врятує життя, а й убезпечить людей від участі у злочині – у так званих “референдумах”, які планують організовувати окупанти та які є злочином проти української держави.

“РФ бачить, що її не сприймають як владу, а отже поспішає провести так званні “референдуми”. Вона буде тиснути, змушувати всіма способами туди піти. Наша армія вже дуже скоро зробить все можливе, щоб деокупувати території. А ви маєте бути в безпеці. Тож знайдіть можливість виїхати”, – закликала Верещук.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів тимчасово окупованих населених пунктів у Запорізькій та Херсонській областях терміново евакуюватись, щоб ЗСУ було простіше проводити контрнаступ.