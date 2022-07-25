Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Це не лише врятує життя, а й убезпечить людей від участі у злочині – у так званих “референдумах”, які планують організовувати окупанти та які є злочином проти української держави.

“РФ бачить, що її не сприймають як владу, а отже поспішає провести так званні “референдуми”. Вона буде тиснути, змушувати всіма способами туди піти. Наша армія вже дуже скоро зробить все можливе, щоб деокупувати території. А ви маєте бути в безпеці. Тож знайдіть можливість виїхати”, – закликала Верещук.

Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів тимчасово окупованих населених пунктів у Запорізькій та Херсонській областях терміново евакуюватись, щоб ЗСУ було простіше проводити контрнаступ.