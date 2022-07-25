Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Це не лише врятує життя, а й убезпечить людей від участі у злочині – у так званих “референдумах”, які планують організовувати окупанти та які є злочином проти української держави.
“РФ бачить, що її не сприймають як владу, а отже поспішає провести так званні “референдуми”. Вона буде тиснути, змушувати всіма способами туди піти. Наша армія вже дуже скоро зробить все можливе, щоб деокупувати території. А ви маєте бути в безпеці. Тож знайдіть можливість виїхати”, – закликала Верещук.
Раніше міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала жителів тимчасово окупованих населених пунктів у Запорізькій та Херсонській областях терміново евакуюватись, щоб ЗСУ було простіше проводити контрнаступ.
- Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про те, що російські армійці тероризують мирних українців у нещодавно захопленому Лисичанську. Зокрема окупанти катують, б’ють та вивозять у фільтраційні табори цивільних мешканців.
- Мешканцям тимчасово окупованої Херсонської області порадили виїхати з регіону або готуватися до бойових дій, зокрема шукати укриття та продукти через майбутній контрнаступ Збройних Сил України.
- Херсонщину окупували з першого дня повномасштабного вторгнення. РФ безрезультатно намагається створити картинку ідеального життя у штучно створеному “російському” Херсоні. Проте патріотизм й любов до країни в українців – незламний
- Солдати російської армії налякані втратами керівного та рядового складу у війні проти України, тому військові РФ намагаються евакуюватися із Херсонської області. Для цього вони лягають в окопи та чекають “легких поранень”.