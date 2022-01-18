Співробітники валлійської школи знайшли рештки гігантського крокодила під підлогою в одній із класних кімнат.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Міська легенда стала реальністю, коли під класною кімнатою школи Рондда Сінон Таф (Уельс) виявили закопані рештки рептилії.

Директор валлійської школи Ніл Пайк сказав, що чутки про крокодила ходили роками, але мало хто в це вірив.

“Я думав, що це старий міф, і я не звернув особливої уваги до четверга вранці, коли пішов перевірити будівельні роботи в школі. На підлозі залу лежав крокодил”, — сказав директор Ніл Пайк.

Знахідку зробили будівельники, коли підняли дошки підлоги школи під час ремонтних робіт.

Тепер крокодил посідає почесне місце у школі Рондда Сінон Таф, після понад двох років реставрації.