Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Міська легенда стала реальністю, коли під класною кімнатою школи Рондда Сінон Таф (Уельс) виявили закопані рештки рептилії. 

Фото: BBC

Фото: BBC

Директор валлійської школи Ніл Пайк сказав, що чутки про крокодила ходили роками, але мало хто в це вірив.

“Я думав, що це старий міф, і я не звернув особливої уваги до четверга вранці, коли пішов перевірити будівельні роботи в школі. На підлозі залу лежав крокодил”, — сказав директор Ніл Пайк.

Фото: BBC

Фото: BBC

Знахідку зробили будівельники, коли підняли дошки підлоги школи під час ремонтних робіт.

Тепер крокодил посідає почесне місце у школі Рондда Сінон Таф, після понад двох років реставрації.