Про це повідомляє пресслужба Державна прикордонна служба України.
Перевіривши документи, прикордонники оглянули ще й багажник авто, де виявили в бейбі-боксі чоловіка 1985 року народження. Як з’ясувалося, у такий спосіб дружина намагалася перевезти по той бік кордону батька своїх дітей. Охоронці кордону не пропустили”пасажира”, оскільки на період воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років заборонений.
Наразі встановлюються обставини правопорушення. На громадянина України склали адміністративні документи через спробу порушення державного кордону. Також складено документи й на його дружину за статтею 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
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