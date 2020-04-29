Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, треба детально з'ясувати всі обставини побиття поліцейськими журналіста Богдана Кутєпова.

Про це Шевченко заявив в коментарі “Громадському”.

Нагадаємо, журналіст Богдан Кутєпов вів пряму трансляцію, перебуваючи навпроти Кабінету Міністрів у Маріїнському парку. Поліцейські звернулися до нього з вимогою покинути “зелену зону”.

Не представившись, і не пояснивши законність своїх вимог, поліцейські почали штовхати журналіста, поламавши йому техніку.

Пряму трансляцію довелося перервати. Журналісти викликали поліцію і написали заяву про вчинення злочину.

Представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в коментарі “Громадському” сказав, що не знає про цей інцидент, зате наголосив на необхідності з’ясувати всі обставини.

“Треба розбиратися зараз, з’ясуємо. Знаючи Богдана Кутєпова нічого не можу сказати, окрім того, що треба точно детально з’ясувати всі обставини пригоди”, – сказав він.