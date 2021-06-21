Уряд ПАР заявляє, що камені, знайдені в провінції Квазулу-Натал, насправді не алмази, а кварц.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Перші камені були виявлені пастухом в провінції Квазулу-Натал – це спонукало тисячі людей приїхати до села Квахлаті, більш ніж в 300 км на південний схід від Йоганнесбурга, на пошуки дорогоцінних алмазів.



Але після досліджень офіційні особи заявили, що камені – це кристали кварцу, які мають набагато меншу цінність.

Після польового шпату кварц є найпоширенішим мінералом у земній корі.

Дослідження показали, що місце, де були виявлені камені, географічно розташоване на краю долеритового горизонту Кару, а не в зоні, де зазвичай зустрічаються алмази.

Уряд закликав людей припинити копати, тому що незаконний видобуток корисних копалин негативно впливає на навколишнє середовище.