Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Перші камені були виявлені пастухом в провінції Квазулу-Натал – це спонукало тисячі людей приїхати до села Квахлаті, більш ніж в 300 км на південний схід від Йоганнесбурга, на пошуки дорогоцінних алмазів.
Але після досліджень офіційні особи заявили, що камені – це кристали кварцу, які мають набагато меншу цінність.
Після польового шпату кварц є найпоширенішим мінералом у земній корі.
Дослідження показали, що місце, де були виявлені камені, географічно розташоване на краю долеритового горизонту Кару, а не в зоні, де зазвичай зустрічаються алмази.
Уряд закликав людей припинити копати, тому що незаконний видобуток корисних копалин негативно впливає на навколишнє середовище.
- В африканській державі Ботсвана виставили на огляд алмаз, який вважають третім за величиною з коли-небудь знайдених.