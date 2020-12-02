У Румунії зникла металева стела, яка загадково з'явилася у місті Пятра Нямц. Схожий об'єкт раніше виявили в штаті Юта (США).

Про це повідомляє Reuters.

Моноліт висотою 2,8 метра пропав з гори в румунському місті Пятра Нямц через чотири дні після того, як його виявили; на його місці залишився невеликий слід.

За словами репортера газети Ziar Piatra Neamt, конструкцію швидше за все зробив поганий місцевий зварювальник: металеві листи, з яких складався моноліт, були запаяні не дуже добре.

Прессекретар міської поліції додала, що офіцери розслідують справу про незаконно встановленому спорудженні – обеліск чотири дні стояв в зоні, що охороняється на місці археологічних розкопок.