Про це повідомляє Reuters.
Моноліт висотою 2,8 метра пропав з гори в румунському місті Пятра Нямц через чотири дні після того, як його виявили; на його місці залишився невеликий слід.
За словами репортера газети Ziar Piatra Neamt, конструкцію швидше за все зробив поганий місцевий зварювальник: металеві листи, з яких складався моноліт, були запаяні не дуже добре.
Прессекретар міської поліції додала, що офіцери розслідують справу про незаконно встановленому спорудженні – обеліск чотири дні стояв в зоні, що охороняється на місці археологічних розкопок.
- Сьогодні у Румунії з’явився загадковий металевий моноліт схожий на той, що був знайдений в пустелі американського штату Юта.
- Раніше повідомлялося, що у США, в штаті Юта, виявили загадкову триметрову металеву стелу. 29 листопада вона зникла.