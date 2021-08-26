Експерти з дослідницького центру Citizen Lab Університету Торонто розповіли про новий вид вразливості в iOS, який починає діяти всього після одного кліку. Це експолйт FORCEDENTRY.

Про це повідомляє видання TechCrunch.

У доповіді сказано, що з лютого 2019 року цей вид вразливості використовували під час атак на кількох активістів та дисидентів в Бахрейні.

Експлойт FORCEDENTRY використовували так само як інші види для зараження пристроїв ПЗ Pegasus. Експлойт – це спеціальна комп’ютерна програма, фрагмент програмного коду чи послідовність команд, які використовують вразливість в ПЗ.

Метою атаки може бути захоплення контролю над системою чи порушення в алгоритмі функціонування.

На думку експертів, експлойт може бути пов’язаний з ізраїльським виробником комерційного ПЗ NSO Group. Саме це ПЗ регулярно згадується в ЗМІ щодо встановлення стеження за активістами та журналістами.

FORCEDENTRY – це одна з кількох вразливостей, які використовують для зараження пристроїв для інструментів зі стеження Pegasus від NSO Group. FORCEDENTRY використовували в хакерській кампанії, яка почалася в липні 2021 року. Кампанія була спрямована проти дев’яти активістів у Бахрейні.

Атака відбувалась в три етапи. Експлойт FORCEDENTRY було розроблено для того, аби обійти нові функції, які призначені для Apple в iOS 14.

В чому саме виражалася вразливість – не повідомляється, оскільки її й далі вивчають та не змогли виправити.

Важливо, що FORCEDENTRY – експлойт в один клік (zero-click). Отримавши від зловмисника повідомлення в iMessage, жертва може заразити свій iPhone шкідливим програмним забезпеченням. Експерти радять не відкривати та навіть не читати дивні повідомлення.