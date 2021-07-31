Ростислав Кравець, адвокат колишнього судді Миколи Чауса намагається розшукати свого підзахисного, адже раніше СБУ підтвердила, що Чаус знаходиться саме у них.

Свої пошуки Кравець описує у своєму телеграм-каналі.

“Щойно СБУ офіційно повідомила у себе в телеграм-каналі про знаходження Миколи Чауса у них. Зараз буду намагатися знову домогтися зустрічі із клієнтом”, – сказав адвокат.

Він прийшов до СБУ, де черговому повідомив, що хотів би зустрітися із підзахисним. Проте черговий після уточнення інформації повідомив, що “Миколи Чауса в будівлі СБУ на Володимирській немає”.

“Порекомендував зателефонувати в довідкову або приймальню і дізнатися у них. У приймальні ніхто трубку не підняв. В довідковій уважно вислухали і повідомили, що вони надають довідки тільки щодо номерів телефонів і інша інформація їм не відома”, – повідомив Ростислав Кравець.

Далі він вирішив поїхати за адресою Аскольдів провулок – там знаходиться ГУ СБУ у Києві та Київській області. Проте і там Чауса не виявилося.

“У госпіталі СБУ Миколи Чауса теж немає і не було. Повертаюся в СБУ і ще раз звертаюся до слідчого – прошу надати доступ до свого клієнта”, – зазначив адвокат.

Раніше один із захисників Чауса Олександр Вишневий у коментарі #Буквам повідомив, що СБУ не пускає адвокатів до їхнього підзахисного.

Нагадаємо, що сьогодні Служба безпеки України (СБУ) повідомила, що не викрадала екссуддю Миколу Чауса, а діяла у межах своїх повноважень. Проте українцям таке пояснення здалося доволі дивним.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.