Про це у Facebook написав голова Національної спілки журналістів Денис Іванеско.
“Буде ще головний інквізитор, який буде цензурувати ЗМІ від імені суспільства – писати їм вимоги і судитися. Держава запровадить знак якості для достовірних ЗМІ. Решта, мабуть, стануть недостовірними. Тобто вводять презумпцію недостовірності ЗМІ. І все це виправдовують війною”, – написав Іванеско.
В кінці лютого, після доопрацювання, документ буде внесений до Парламенту для голосування.
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, представляючи свій проєкт закону про дезінформацію, також розповів про пункт кримінальної відповідальності, яка передбачається для “фабрик ботів”.
У грудні Володимир Бородянський заявив, що законопроєкт про дезінформацію вже на фінальній стадії розробки
- Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський виступив за введення в Україні відповідальності (в тому числі кримінальної) для журналістів за розголошення недостовірної або маніпулятивною інформації.
- Пізніше Бородянський пояснив, які на його думку критерії дезінформації і повідомив, що багато норм закону про медіа та боротьбі з дезінформацією будуть діяти до тих пір, поки частина України залишається тимчасово окупованій.