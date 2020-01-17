У законопроєкті про дезінформацію міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського буде прописана "самоврядна" державна організація, яка буде видавати ліцензії журналістам.

Про це у Facebook написав голова Національної спілки журналістів Денис Іванеско.

“Буде ще головний інквізитор, який буде цензурувати ЗМІ від імені суспільства – писати їм вимоги і судитися. Держава запровадить знак якості для достовірних ЗМІ. Решта, мабуть, стануть недостовірними. Тобто вводять презумпцію недостовірності ЗМІ. І все це виправдовують війною”, – написав Іванеско.

В кінці лютого, після доопрацювання, документ буде внесений до Парламенту для голосування.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, представляючи свій проєкт закону про дезінформацію, також розповів про пункт кримінальної відповідальності, яка передбачається для “фабрик ботів”.

У грудні Володимир Бородянський заявив, що законопроєкт про дезінформацію вже на фінальній стадії розробки