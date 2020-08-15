"Кіновернісаж просто неба" четвертий тиждень збиратиме під пам’ятником Шевченку любителів українського кіно, і щодня — аншлаги.

У рамках рубрики “Суперхіт щосуботи” 15 серпня дивимося романтичну комедію Ольги Ряшиної “Секс і нічого особистого”. Фільм виробництва кінокомпанії “Стармедіа”.

16 серпня дивимося фільм “Гніздо горлиці” з Риммою Зюбиною та Віталієм Лінецьким у головних ролях. Драматична історія української заробітчанки у 2016 році полонила серця усіх українців та завоювала приз на Одеському кінофестивалі.

Представить картину сама Римма Зюбіна, а також актриса фільму Наталя Васько та продюсер Володимир Філіпов.

17 серпня дивимося документальне кіно!

“Крим, як це було” режисера Костянтина Кляцкіна розкаже історію захоплення Криму очима свідків цих трагічних подій – солдат та офіцерів, які не зрадили свою присягу на вірність народу України (виробництво #BABYLON’13 та DocNoteFilms).

18 серпня подивимося фільм Михайла Іллєнка “Той, хто пройшов крізь вогонь”. Лише за кілька днів відбудеться прем’єра нового фільму майстра “Толока”, який перед показом презентуватиме знімальна група.

У середу, 19 серпня, як завжди, показуємо дитяче й підліткове кіно. Цього разу подивимося “Пригоди S Миколая” режисера Семена Горова. Стрічка розповідає про пригоди другокласника Артема та його сестри-підлітка у карпатському селі напередодні Дня святого Миколая.

20 серпня на вас очікує одразу дві картини.

Короткометражний суперхіт Микити Лиськова “Кохання”, який виграв з десяток нагород на кінофестивалях в Україні та за кордоном.

А також повнометражна картина “Екс” (Експропріяція) – фільм, що на початку 2020 року, до карантину, встигнув вийти у прокат, втім, гадаємо, через карантинні обмеження далеко не всі встигли побачити стрічку у прокаті.

Пригодницька картина Сергія Лисенка розповідає про пограбування пошти у 1932 році і заснована на реальних подіях.

Початок щодня о 21:00.

ВХІД ВІЛЬНИЙ!

За сприяння Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві та КО “Київзеленбуд”.

Проєкт реалізується за підтримки Державного агентства України з питань кіно.