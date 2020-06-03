Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося раніше, кілька днів тому в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліцейських застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
Після смерті Джорджа Флойда в США і за їх межами проходять масові акції протесту. У той же час користувачі продовжують використовувати соціальні мережі для вираження підтримки і солідарності. У вівторок, 2 червня, в рамках кампанії Blackout Tuesday в Мережі масово публікують пости з зображеннями чорних квадратів.
До флешмобу приєдналися також багато популярні бренди та Instagram-знаменитості.
Зірки
Американська авторка і продюсерка Дженніфер Гарнер:
Австралійський актор Х’ю Джекман:
Американський актор Чед Мюррей:
Художник, музикант, один із засновників групи Linkin Park Майк Шинода:
R’n’B-виконавиця Ріанна:
Американська співачка Аріана Гранде:
Английский андерграундный художника, политический активист Бэнкси:
Сестри Кардашян-Дженнер (Хлої Кардашян, Кім Кардашян, Кортні Кардашян, Кайлі Дженнер):
Англійська актриса Мейсі Вільямс:
Американський музикант, басист Fall Out Boy Піт Вентц:
Американський актор Джейк Джилленгол:
Актор, вокаліст групи Thirty Seconds to Mars Джаред Лето:
Британська аторка Емілія Кларк:
Компанії та бренди:
Косметичні бренди Maybelline, Urban Decay, Sephora, Dove:
Бренди одягу Versace, Dolce&Gabbana, Chanel, American Apparel:
Сервіс для прослуховування музики Apple Music:
Платформа Instagram:
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Спорткар-підрозділ Mercedes-Benz — Mercedes-AMG: