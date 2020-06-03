Сьогодні користувачі Мережі масово публікують зображення чорних квадратів в знак солідарності з борцями проти расизму. Серед них — знаменитості і та популярні бренди.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліцейських застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.

Після смерті Джорджа Флойда в США і за їх межами проходять масові акції протесту. У той же час користувачі продовжують використовувати соціальні мережі для вираження підтримки і солідарності. У вівторок, 2 червня, в рамках кампанії Blackout Tuesday в Мережі масово публікують пости з зображеннями чорних квадратів.

До флешмобу приєдналися також багато популярні бренди та Instagram-знаменитості.

Зірки

Американська авторка і продюсерка Дженніфер Гарнер:

Австралійський актор Х’ю Джекман:

Американський актор Чед Мюррей:

Художник, музикант, один із засновників групи Linkin Park Майк Шинода:

R’n’B-виконавиця Ріанна:

Американська співачка Аріана Гранде:

Английский андерграундный художника, политический активист Бэнкси:

Сестри Кардашян-Дженнер (Хлої Кардашян, Кім Кардашян, Кортні Кардашян, Кайлі Дженнер):

Англійська актриса Мейсі Вільямс:

Американський музикант, басист Fall Out Boy Піт Вентц:

Американський актор Джейк Джилленгол:

Актор, вокаліст групи Thirty Seconds to Mars Джаред Лето:

Британська аторка Емілія Кларк:

Компанії та бренди:

Косметичні бренди Maybelline, Urban Decay, Sephora, Dove:

Бренди одягу Versace, Dolce&Gabbana, Chanel, American Apparel:

Сервіс для прослуховування музики Apple Music:

Платформа Instagram:

Спорткар-підрозділ Mercedes-Benz — Mercedes-AMG: