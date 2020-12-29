#Букви згадують імена тих, з ким довелося попрощатися у 2020 році через ускладнення від COVID-19.
Політики
Валері Жискар д’Естен
3 грудня 95-річний Валері Жискар д’Естен – експрезидент Франції – помер. Вперше політика ушпиталили у вересні, вдруге – в листопаді. На жаль, організм не зміг здолати коронавірус
Марія Тереза
26 березня померла іспанська принцеса Марія Тереза. Жінці було 86 років.
Відомо, що Тереза народилася в Парижі у 1933 році в сім’ї принца Ксав’є та Мадлен де Бурбон.
Геннадій Кернес, 61 рік.
17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес. Раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.
Анатолій Федорчук
Від коронавірусної хвороби COVID-19 помер мер Борисполя Анатолій Федорчук.
Валерій Бабич
29 жовтня від COVID-19 помер колишній нардеп Валерій Бабич. Йому було 67 років.
Олег Бондаренко
Від ускладнень коронавірусу помер голова Новгород-Сіверського, що на Чернігівщині. У чиновника була двобічна пневмонія та уражені 80% легень.
Олександр Луговий
COVID-19 став причиною смерті Олександра Лугового – новообраного мера Конотопа. Політик ще не встиг заступити на нову посаду.
Музиканти та митці
Чарлі Прайд
12 грудня американський музикант, легенда кантрі Чарлі Прайд помер від ускладнень коронавірусу COVID-19. Йому було 86 років.
В кінці листопада Прайда ушпиталили з симптомами хвороби.
Чарлі Прайд відомий як один з небагатьох афроамериканців, які досягли успіхів у музиці кантрі. Він народився 18 березня 1934 року в штаті Міссісіпі. Музикант дебютував в 1966 році, до 1989 року встиг випустити близько трьох десятків хітів, в тому числі Just Between You and Me, Is Anybody Goin ‘to San Antone, Kiss an Angel Good Mornin’ і All I Have to Offer You Is Me. Включений до Зали слави кантрі. Він був чотириразовим лауреатом премії “Греммі”.
Алан Меррілл
Співак помер у Нью-Йорку на 69 році життя від ускладнень, які спричинив коронавірус. Він був автором відомого хіта I Love Rock ‘n’ Roll.
Кім Кі Дук
11 грудня помер лауреат Каннського, Венеціанського і Берлінського кінофестивалів, режисер Кім Кі Дук. Останні декілька років Кім Кі Дук працював у Росії та Казахстані. Він навіть був головою журі Московського міжнародного кінофестивалю. Помер у Латвії від ускладнень коронавірусу.
Джей Бенедикт
У віці 68 років від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер актор Джей Бенедикт. Джей Бенедикт зіграв Русса Джордана в фільмі “Чужі”. Він виконував головну роль в “Війні Фойла”, популярному британському серіалі. Також знімався в “Абатстві Даунтон”, “Темному лицарі” і “Беовульфа: Повернення в Шілдлендс”.
Юрій Боднар
25 вересня від коронавірусу помер український художник Юрій Боднар. Він важко переносив COVID-19 та лікувався разом з дружиною в одній з клінік Ужгорода. Живописцю було 65 років.
Воллес Роні
У США від ускладнень коронавірусу Covid-19 помер легендарний трубач Воллес Роні. Музикантові було 59 років. Роні Воллес випустив понад 20 альбомів, у 1994 році отримав Греммі за альбом “Tribute To Miles” і був номінований ще раз в 1997 році.
Кензо Такада
Від ускладнень коронавірусної хвороби помер засновник відомого бренду Kenzo.
Ендрю Джек
76-річний британський актор “Зоряних воєн” Ендрю Джек помер від коронавірусу 31 березня.
Дмитро Стужук
16 жовтня від коронавірусу помер відомий фітнес-блогер Дмитро Стужук. Його серце не витримало навантаження на восьмий день боротьби з вірусом.
- #Букви згадують імена тих, з ким довелося попрощатися у 2020 році.
- 23 листопада 2020 року один з авторів вірусного челенджу, коли на голову учасника потрібно було перекинути відро з льодом, помер після довгих семи років боротьби з бічним аміотрофічним склерозом (БАС).