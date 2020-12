#Букви згадують імена тих, з ким довелося попрощатися у 2020 році через ускладнення від COVID-19.

Політики

Валері Жискар д’Естен

3 грудня 95-річний Валері Жискар д’Естен – експрезидент Франції – помер. Вперше політика ушпиталили у вересні, вдруге – в листопаді. На жаль, організм не зміг здолати коронавірус

Марія Тереза

26 березня померла іспанська принцеса Марія Тереза. Жінці було 86 років.

Відомо, що Тереза народилася в Парижі у 1933 році в сім’ї принца Ксав’є та Мадлен де Бурбон.

Геннадій Кернес, 61 рік.

17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес. Раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.

Анатолій Федорчук

Від коронавірусної хвороби COVID-19 помер мер Борисполя Анатолій Федорчук.

Валерій Бабич

29 жовтня від COVID-19 помер колишній нардеп Валерій Бабич. Йому було 67 років.

Олег Бондаренко

Від ускладнень коронавірусу помер голова Новгород-Сіверського, що на Чернігівщині. У чиновника була двобічна пневмонія та уражені 80% легень.

Олександр Луговий

COVID-19 став причиною смерті Олександра Лугового – новообраного мера Конотопа. Політик ще не встиг заступити на нову посаду.

Музиканти та митці

Чарлі Прайд

12 грудня американський музикант, легенда кантрі Чарлі Прайд помер від ускладнень коронавірусу COVID-19. Йому було 86 років.

В кінці листопада Прайда ушпиталили з симптомами хвороби.

Чарлі Прайд відомий як один з небагатьох афроамериканців, які досягли успіхів у музиці кантрі. Він народився 18 березня 1934 року в штаті Міссісіпі. Музикант дебютував в 1966 році, до 1989 року встиг випустити близько трьох десятків хітів, в тому числі Just Between You and Me, Is Anybody Goin ‘to San Antone, Kiss an Angel Good Mornin’ і All I Have to Offer You Is Me. Включений до Зали слави кантрі. Він був чотириразовим лауреатом премії “Греммі”.

Алан Меррілл

Співак помер у Нью-Йорку на 69 році життя від ускладнень, які спричинив коронавірус. Він був автором відомого хіта I Love Rock ‘n’ Roll.

Кім Кі Дук

11 грудня помер лауреат Каннського, Венеціанського і Берлінського кінофестивалів, режисер Кім Кі Дук. Останні декілька років Кім Кі Дук працював у Росії та Казахстані. Він навіть був головою журі Московського міжнародного кінофестивалю. Помер у Латвії від ускладнень коронавірусу.

Джей Бенедикт

У віці 68 років від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер актор Джей Бенедикт. Джей Бенедикт зіграв Русса Джордана в фільмі “Чужі”. Він виконував головну роль в “Війні Фойла”, популярному британському серіалі. Також знімався в “Абатстві Даунтон”, “Темному лицарі” і “Беовульфа: Повернення в Шілдлендс”.

Юрій Боднар

25 вересня від коронавірусу помер український художник Юрій Боднар. Він важко переносив COVID-19 та лікувався разом з дружиною в одній з клінік Ужгорода. Живописцю було 65 років.

Воллес Роні

У США від ускладнень коронавірусу Covid-19 помер легендарний трубач Воллес Роні. Музикантові було 59 років. Роні Воллес випустив понад 20 альбомів, у 1994 році отримав Греммі за альбом “Tribute To Miles” і був номінований ще раз в 1997 році.

Кензо Такада

Від ускладнень коронавірусної хвороби помер засновник відомого бренду Kenzo.

Ендрю Джек

76-річний британський актор “Зоряних воєн” Ендрю Джек помер від коронавірусу 31 березня.

Дмитро Стужук

16 жовтня від коронавірусу помер відомий фітнес-блогер Дмитро Стужук. Його серце не витримало навантаження на восьмий день боротьби з вірусом.