Знання із позначкою 18+: у підручнику для школярів знайшли посилання на порносайт

У підручнику з української мови для 10-класників авторства відомого мовознавця Олександра Авраменка знайшли посилання на сайт для дорослих.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, некоректне посилання доступне не лише у друкованій, а й в електронній версії підручника на 189 сторінці під статтею про шкільний дрес-код.

За вказаним посиланням дійсно знаходиться порносайт.

#Букви звернулися за коментарем до автора підручника Олександра Авраменка, однак його представниця порадила звернутися у видавництво “Грамота”.

Вже через кілька хвилин у Facebook Авраменко прокоментував “неподобство”, яке сталося з його підручником.

За словами автора, редактори вказали посилання на сайт з метою дотримання авторського права,

“novomirgorod… – назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода… Тільки зараз стало відомо про таку метаморфозу”, – зазначив Авраменко.

Він додав, що два дні тому видавництво “Грамота” звернулося до Кіберполіції України з проханням заблокувати порносайт, але “хура й досі там”.

“Державна бюрократична машина спить… Обіцяють розглянути нашого листа протягом 10 днів… Сьогодні звернулися до департаменту швидкого реагування. Сподіваємося, державні органи захистять учнів і всю освітню громаду, заблокувавши сайт розпусти”, – додав мовознавець.

Авраменко зазначив, що йому важко зрозуміти, чому це сталося саме з його книжкою. Однак він зауважив, що цього року на конкурс подав чотири підручники – і всі вони посіли перше місце з великим відривом від конкурентів.

“Можливо, причина в цьому? На жаль, недоброзичливці є і в мене. А може, це просто прикрий збіг… Боляче…”, – додав автор.

#Букви звернулися за коментарем у видавництво “Грамота”. Наразі чекаємо на відповідь.