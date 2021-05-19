Знання із позначкою 18+: у підручнику для школярів знайшли посилання на порносайт

Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, некоректне посилання доступне не лише у друкованій, а й в електронній версії підручника на 189 сторінці під статтею про шкільний дрес-код.
За вказаним посиланням дійсно знаходиться порносайт.
#Букви звернулися за коментарем до автора підручника Олександра Авраменка, однак його представниця порадила звернутися у видавництво “Грамота”.
Вже через кілька хвилин у Facebook Авраменко прокоментував “неподобство”, яке сталося з його підручником.
За словами автора, редактори вказали посилання на сайт з метою дотримання авторського права,
“novomirgorod… – назва сайту Новомиргородського району Кіровоградської області. У вересні 2020 року сайт Новомиргородської РДА змінили на порносайт, на жаль, цей новоспечений інтернет-ресурс для дорослих залишив собі назву колишнього офіційного сайту Новомиргорода… Тільки зараз стало відомо про таку метаморфозу”, – зазначив Авраменко.
Він додав, що два дні тому видавництво “Грамота” звернулося до Кіберполіції України з проханням заблокувати порносайт, але “хура й досі там”.
“Державна бюрократична машина спить… Обіцяють розглянути нашого листа протягом 10 днів… Сьогодні звернулися до департаменту швидкого реагування. Сподіваємося, державні органи захистять учнів і всю освітню громаду, заблокувавши сайт розпусти”, – додав мовознавець.
Авраменко зазначив, що йому важко зрозуміти, чому це сталося саме з його книжкою. Однак він зауважив, що цього року на конкурс подав чотири підручники – і всі вони посіли перше місце з великим відривом від конкурентів.
“Можливо, причина в цьому? На жаль, недоброзичливці є і в мене. А може, це просто прикрий збіг… Боляче…”, – додав автор.
#Букви звернулися за коментарем у видавництво “Грамота”. Наразі чекаємо на відповідь.
- Раніше в українському підручнику з хімії за 9-й клас помістили інформацію про те, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при раку. Так, наприкінці першого параграфу “Основні класи неорганічних сполук” помістили інформацію про соду та рак, яку взяли з сайту Асоціації пенсіонерів.
- У Міністерстві освіти України прокоментували скандальну пораду про “лікування” онкологічних захворювань харчовою содою, яку опублікували у підручнику з хімії для 9 класу. Зокрема, у відомстві заявили, що інформація про вплив харчової соди на здоров’я у шкільному підручнику сприятиме розвитку критичного мислення в учнів. Також у МОН додали, що наразі немає підстав для скасування з підручника грифу “рекомендовано Міністерством”.
- Також у шкільних підручниках з історії України для 9 та 10 класу знайшли мапу України без окупованого Криму.