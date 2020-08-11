Про це повідомляє державне інформаційне агентство БЕЛТА.
У комітеті стверджують, що такі авто “є знаряддями злочину”, в зв’язку з чим будуть вилучатися і визнаватися “речовим доказом”.
“Відповідно до кримінально-процесуального законодавства автомобілі, які використовуються для блокування транспорту, є знаряддями злочину і слугують засобом для встановлення фактичних обставин у кримінальній справі, в зв’язку з чим будуть вилучатися у власників і визнаватися речовими доказами”, – зазначається в заяві СК.
У комітеті додали, що створення перешкод, встановлення барикад, постів або використання інших інструментів для блокування руху всіх видів транспорту заборонені.
У комітеті уточнили, що такі дії можуть спричинити не лише адміністративну, але і кримінальну відповідальність, яка настає з 16-річного віку (до трьох років позбавлення волі або до 10 років в’язниці, якщо блокування транспорту “тягне за собою загибель або заподіяння менш тяжких або тяжких тілесних ушкоджень людям”).
Слідчий комітет Білорусі вже відкрив кримінальну справу “у зв’язку з блокуванням транспортних комунікацій” у Фрунзенському районі Мінська під час протестів ввечері 10 серпня.
“Встановлено, що на ділянці автодороги по вулиці Прітицького і проспекту Пушкіна були створені перешкоди для руху транспорту, що призвело до його повної зупинки. Це призвело до заподіяння майнової шкоди комунальним підприємствам в особливо великому розмірі”, – стверджують в СК.
Справу відкрито за ч. 1 ст. 310 КК (умисне блокування транспортних комунікацій).
Як відомо, напередодні в Мінську та низці інших білоруських міст пройшли акції протесту, пов’язані з результатами президентських виборів. Учасники акцій вимагають повторного проведення виборів.
Варто зазначити, що до протесту приєдналися й автомобілісти. Вони перекривали вулиці, заважаючи пересуватися силовикам.
За даними місцевих ЗМІ, проти протестувальників був застосований газ, гумові кулі. Силовики неодноразово застосовували проти мітингувальників шумові гранати.
- 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника протесту у Мінську.
- Сьогодні стало відомо, що Світлана Тихановська виїхала з країни і зараз знаходиться в Литві. Вона записала відеозвернення, в якому зазначила, що від’їзд з країни був “дуже важким рішенням”. “Не дай бог опинитися перед таким вибором, перед яким опинилася я”, – зазначила вона.