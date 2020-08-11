У Слідчому комітеті Білорусі заявили, що автомобілі, які використовуються для блокування руху транспорту під час протестів, будуть вилучатися у власників.

Про це повідомляє державне інформаційне агентство БЕЛТА.

У комітеті стверджують, що такі авто “є знаряддями злочину”, в зв’язку з чим будуть вилучатися і визнаватися “речовим доказом”.

“Відповідно до кримінально-процесуального законодавства автомобілі, які використовуються для блокування транспорту, є знаряддями злочину і слугують засобом для встановлення фактичних обставин у кримінальній справі, в зв’язку з чим будуть вилучатися у власників і визнаватися речовими доказами”, – зазначається в заяві СК.

У комітеті додали, що створення перешкод, встановлення барикад, постів або використання інших інструментів для блокування руху всіх видів транспорту заборонені.

У комітеті уточнили, що такі дії можуть спричинити не лише адміністративну, але і кримінальну відповідальність, яка настає з 16-річного віку (до трьох років позбавлення волі або до 10 років в’язниці, якщо блокування транспорту “тягне за собою загибель або заподіяння менш тяжких або тяжких тілесних ушкоджень людям”).

Слідчий комітет Білорусі вже відкрив кримінальну справу “у зв’язку з блокуванням транспортних комунікацій” у Фрунзенському районі Мінська під час протестів ввечері 10 серпня.

“Встановлено, що на ділянці автодороги по вулиці Прітицького і проспекту Пушкіна були створені перешкоди для руху транспорту, що призвело до його повної зупинки. Це призвело до заподіяння майнової шкоди комунальним підприємствам в особливо великому розмірі”, – стверджують в СК.

Справу відкрито за ч. 1 ст. 310 КК (умисне блокування транспортних комунікацій).

Як відомо, напередодні в Мінську та низці інших білоруських міст пройшли акції протесту, пов’язані з результатами президентських виборів. Учасники акцій вимагають повторного проведення виборів.

Варто зазначити, що до протесту приєдналися й автомобілісти. Вони перекривали вулиці, заважаючи пересуватися силовикам.

За даними місцевих ЗМІ, проти протестувальників був застосований газ, гумові кулі. Силовики неодноразово застосовували проти мітингувальників шумові гранати.