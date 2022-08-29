Мер Одеси Геннадій Труханов виступає проти знесення пам'ятника Катерині II. Також він висловився за пошуки компромісів із РФ щодо Криму. Труханов остаточно відкинув свої проросійські погляди у 2015 році, проте не очікував повномасштабної війни. Одесу він вважає інтернаціональним містом.

Про це Геннадій Труханов розповів в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

За словами Труханова, РФ та Україна “глибоко пов’язані історією, культурою, мовою, релігією, традиціями”, саме тому 24 лютого він вважає справжнім переломом і новим початком. Він зауважив, що уже з першими ракетами зрозумів, що це тотальна війна, яка дуже відрізняється від війни 2014 року, тож переконував своїх колег, що всі повинні бути готові захищатися до кінця.

Водночас мер Одеси наголосив, що “Путін більше не мислить як прагматичний політик, а є монстром, продуктом радянського режиму та КДБ, що має намір відбудувати імперську Росію”.

Очільник Одеси переконаний, що під час повномасштабної війни та у процесі відвоювання своїх територій важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей.

“Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації”, – пояснив він.

Труханов аргументував свою позицію тим, що російський лідер може скористатись червоною кнопкою, якщо його загнати в кут, водночас висловив сподівання, що його генерали завадять цьому.

На думку мера, Одеса залишається глибоко інтернаціональним містом з точки зору історії, географічного положення, економіки та культури: «так було і за царів, і за радянської влади», яке збудували представники понад 120 національностей.

Водночас міський голова висловився проти знесення статуй. на його переконання, “руйнуючи пам’ятники, історію не змінити”. Він знає, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, проте поки що очікує.

“З такою логікою мені треба також прибрати пам’ятник Пушкіну чи Гагаріну? Це не має сенсу”, – відзначив мер.

На запитання журналісти коли Труханов остаточно відкинув свої проросійські погляди, він наголосив, що це не вибір в останню хвилину.