Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по об’єктах "Укрзалізниці" і підбирала кадри в адміністрації окупантів.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Як повідомляється, до складу групи входило восьмеро місцевих жителів. Один з них використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів.

Зазначено, що у “зоні особливої уваги” ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ. Також агенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині.

Наголошено, що під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій. Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російських агентів і затримали чотирьох учасників ворожої мережі. Ще четверо – перебувають на території країни-агресора.

За даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ до початку повномасштабного вторгнення. До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом РФ у Харкові.

У пресслужбі зауважили, що після 24 лютого минулого року ФСБ “активувала” свою агентуру для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Також у їхніх помешканнях виявлено російську символіку та прокремлівську літературу.