В "Укрзалізниці" повідомили про знеструмлені ділянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, а також на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині. Вокзали переходять на резервне живлення, першими відновлено Київ, Харків і Вінницю.

Про це інформує пресслужба УЗ.

Внаслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури, наразі маємо знеструмлені ділянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині.

В УЗ пояснили, що відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяно резервні тепловози.

Згодом у компанії зазначили, що знеструмлені вокзали Укрзалізниці переходять на резервне живлення, першими відновлено Київ, Харків і Вінниця.

“Тут розгорнуті укриття та пункти безпечного очікування, пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи”, – йдеться у повідомленні.

23 листопада у низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, про ракетні удари повідомляється у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні. В усіх регіонах, окрім Криму, лунала повітряна тривога.

Внаслідок ракетних обстрілів окупанти пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.

У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення. В “Укренерго” зауважили, що це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.