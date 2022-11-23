Про це інформує пресслужба УЗ.
Внаслідок ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури, наразі маємо знеструмлені ділянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині.
В УЗ пояснили, що відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяно резервні тепловози.
Згодом у компанії зазначили, що знеструмлені вокзали Укрзалізниці переходять на резервне живлення, першими відновлено Київ, Харків і Вінниця.
“Тут розгорнуті укриття та пункти безпечного очікування, пасажири можуть продовжувати висадку та посадку через підземні переходи”, – йдеться у повідомленні.
23 листопада у низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, про ракетні удари повідомляється у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні. В усіх регіонах, окрім Криму, лунала повітряна тривога.
Внаслідок ракетних обстрілів окупанти пошкодили об’єкти критичної інфраструктури.
У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення. В “Укренерго” зауважили, що це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
- Мер Києва Віталій Кличко заявив про ймовірність евакуації частини жителів Києва. Це може статися у тому випадку, якщо ситуація з електропостачанням погіршиться, а температура повітря опускатиметься ще нижче.
- Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста за можливості провести зиму у селах чи індивідуальних домівках. За його словами, через проблеми з енергопостачанням – які виникли внаслідок обстрілів росіянами енергетичних об’єктів – у багатоповерхівках будуть проблеми з опаленням.
- У Києві, внаслідок масованих ракетних атак, постачання води повністю зупинено.