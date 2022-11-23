Внаслідок ракетних атак по Україні знеструмлено всі атомні електростанції та більшість теплових та гідроелектростанцій.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Росія вкотре здійснила масовані ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, яка забезпечує електро- та теплопостачання для мільйонів громадян.

“Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражено об‘єкти електропередачі. Внаслідок цього знеструмлено переважну більшість споживачів електроенергії по всій країні. Відбуваються аварійні відключення”, — заявили в Міненерго.

Зазначено, що відсутність електроенергії може вплинути на наявність тепло- та водопостачання.

Нині енергетики працюють на місцях уражень об’єктів.