Український журналіст Юрій Бутусов відреагував на відключення з етеру трьох опозиційних телеканалів - "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо". За його словами, обмеження свободи слова відносно телеканалів - це зневага до всіх українців.

Про це йдеться у дописі Юрія Бутусова у Facebook.

Бутусов зробив репост допису голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна щодо відключення мовлення телеканалів, доповнивши його своєю думкою.

Журналіст зауважив, що зараз Україна воює за свою свободу. Саме ця цінність робить народ України та українських захисників непереможними. А відключення окремих телеканалів, патріотична позиція яких не ставиться під сумнів – це зневага до українців та думка, нібито “війна все спише”.

“Не все і не всім. Тільки свобода слова є гарантією контролю нашого суспільства над владою. Неконтрольована влада – це небезпека, в чому ми багато років переконуємося”, – написав Бутусов.

Тому, додав він, влада повинна негайно відновити мовлення “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо”, не принижуючи Україну “своїм шаленим бажанням” заткнути позицію, яка відрізняється від провладної.