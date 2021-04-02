Окружна виборча комісія округу №87 (м. Надвірна, Івано-Франківська область) визнала недійсним голосування на двох дільницях.

Про це поінформувала Громадянська мережа ОПОРА.

Йдеться, зокрема, про виборчу дільницю №261030 (у Микуличині).

Так, окружна виборча комісія (ОВК) перераховувала бюлетені на цій дільниці, де було вказано 377 голосів за Олександра Шевченка (представника партії “За майбутнє”, ексдиректора туристичного комплексу “Буковель”).

Члени ОВК перерахували бюлетені та підтвердили кількість 377.

Згодом член ОВК від “Слуги народу” заявив із посиланням на “людей, які дивилися трансляцію”, про неправильні результати підрахунку голосів.

Члени ОВК повторно перерахували бюлетені за Шевченка – і їх виявилось 277.

“Окремі члени ОВК звинуватили члена від “Слуги народу” у викраденні бюлетенів, але перевірка стріму ОПОРИ показала, що члени комісії порахували 277 бюлетенів, але назвали 377, подивившись на цифри у протоколі”, – зазначається в повідомленні ОПОРИ.

За цим фактом викликали поліцію. Правоохоронці проводять слідчі дії.

За даними руху ЧЕСНО, за кандидата від “Слуги народу” Василя Вірастюка на цій дільниці зараховано 141 голос.

Крім того, окружна виборча комісія виявила, що до витягу з реєстру виборців незаконно було внесено 30 виборців.

“Комісія виявила, що відсутнє рішення дільничної виборчої комісії про включення до витягу реєстру виборців, відсутні власноручно написані заяви виборців про включення до реєстру виборців, відсутні медичні довідки про стан здоров’я виборців, які включені до витягу з реєстру виборців. Таким чином, комісія встановила, що кількість безпідставно виданих бюлетенів перевищує 5% кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені”, – зазначили в мережі ОПОРА.

На підставі цього ОВК визнала голосування на дільниці №261030 недійсним.

Вранці, 2 квітня, комісія визнала недійсними також результати голосування на дільниці №261027 (м. Яремче) через відсутність печаток на контрольних листах у великих скринях.

За даними руху ЧЕСНО, результати на цій дільниці були такі: Олександр Шевченко – 172 голоси, Руслан Кошулинський – 172 голоси, Василь Вірастюк – 73 голоси.

Як відомо, окружна виборча комісія почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. Станом на 8:00 було перераховано бюлетені на 5 дільницях.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

Депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар переконана, що на довиборах на 87-му окрузі в Івано-Франківській області “точно переміг адмінресурс і точно програли патріотичні сили”. Вона розкритикувала політсили за те, що крім “ЄС” ніхто не підтримав Кошулинського.

Згідно з останніми даними на сайті ЦВК, зараз опрацьовано 90,59% протоколів. Лідирує кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк (31,51%). Далі йдуть Олександр Шевченко (29,52%) та Руслан Кошулинський (28,83%).

Всі три політсили, кандидати яких лідирують в окрузі, звинувачують конкурентів у численних порушеннях. Кошулинський виступив за проведення перевиборів, а “Слуга народу” вимагала перерахунку голосів.

За даними екзит-полу “Рейтинг”, на окрузі №87 лідирували Шевченко та Кошулинський.