Німецька компанія автовиробник Mercedes випустила рекламний ролик, котрий знімали у корпусі Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка в Києві ще до повномасштабного воєнного нападу РФ.

Відповідний ролик оприлюднила компанія в Instagram.

Для створення реклами залучили німецьку студію Tempomedia Production Company та українську Limelite, котра долучилися до процесу безпосередньо у столиці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mercedes-Benz (@mercedesbenz)

Назва ролика – Magical Garage, що присвячений інноваціям, які впроваджує компанія у свої авто, наголошуючи на ще безпечніших опціях. На відео представили електричний седан EQE 350+.

Раніше британський музикант Ед Ширан оприлюднив кліп 2Steps ft. Lil Baby, який зняли у Києві. На самому початку відео Ед Ширан звернувся до глядачів та розповів про Україна, котра стала жертвою агресії РФ.

Пізніше у Бірмінгемі (Велика Британія) відбувся благодійний телевізійний концерт. Музиканти Ед Ширан, Каміла Кабалло, Джамала та інші зібрали під час нього 12,2 мільйона фунтів, що в доларовому еквіваленті — близько $16 мільйонів.