Відповідний ролик оприлюднила компанія в Instagram.
Для створення реклами залучили німецьку студію Tempomedia Production Company та українську Limelite, котра долучилися до процесу безпосередньо у столиці.
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Назва ролика – Magical Garage, що присвячений інноваціям, які впроваджує компанія у свої авто, наголошуючи на ще безпечніших опціях. На відео представили електричний седан EQE 350+.
Раніше британський музикант Ед Ширан оприлюднив кліп 2Steps ft. Lil Baby, який зняли у Києві. На самому початку відео Ед Ширан звернувся до глядачів та розповів про Україна, котра стала жертвою агресії РФ.
Пізніше у Бірмінгемі (Велика Британія) відбувся благодійний телевізійний концерт. Музиканти Ед Ширан, Каміла Кабалло, Джамала та інші зібрали під час нього 12,2 мільйона фунтів, що в доларовому еквіваленті — близько $16 мільйонів.
- Нагадаємо, Майлі Сайрус та Марк Ронсон презентували кліп, знятий на Дарницькому мості у Києві.
- Пізніше українська студія 23/32 зняла в Києві рекламу Mercedes під назвою Timeless.
- У січні німецька компанія автовиробник Mercedes-Benz презентувала електричний прототип EQXX, котрий долає 1000 кілометрів на одному заряді. Після декількох місяців очікування Vision EQXX із рекордно низьким коефіцієнтом аеродинамічного опору показали офіційно.
- У липні німецький автомобілебудівний концерн Daimler, виробник автомобілів класу люкс Mercedes-Benz, оголосив про плани перейти на випуск електромобілів Mercedes до 2030 року.