Нещодавно вчені під час перегляду архівних зображень поверхні Венери виявили докази вулканічної активності на цій планеті.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Космічний корабель NASA Magellan зробив ці зображення на початку 1990-х років, коли він обертався навколо нашої найближчої планети-сусідки, яка за розміром і складом схожа на Землю.

На зображеннях видно, що вулканічний отвір змінив форму та значно збільшився протягом восьми місяців.

За словами дослідників, зображення вулканічного отвору є першим прямим геологічним доказом нещодавньої вулканічної активності на поверхні Венери.

Місія Magellan стала першою, яка зробила зображення всієї поверхні Венери до того, як космічний корабель навмисно занурили у гарячу, токсичну атмосферу планети в 1994 році, щоб зібрати остаточний набір даних.

Зазначається, що вчені вивчають активні вулкани, щоб зрозуміти, як внутрішня частина планети може формувати її кору, стимулювати її еволюцію та впливати на її придатність для життя. Одна з нових місій NASA на Венері, яка отримала назву VERITAS і буде запущена протягом десятиліття, займатиметься саме цим.

Орбітальний апарат вивчатиме Венеру від поверхні до ядра, щоб зрозуміти, як кам’яниста планета приблизно такого ж розміру, як Земля, пройшла зовсім інший шлях, перетворившись на світ, покритий вулканічними рівнинами та деформованим рельєфом, прихованим під густою, гарячою, токсичною атмосферою.

“Вибір NASA місії VERITAS надихнув мене на пошук нещодавньої вулканічної активності в даних Magellan. Я насправді не очікував успіху, але після приблизно 200 годин ручного порівняння зображень різних “Магелланових” орбіт я побачив два зображення одного регіону, зроблені з інтервалом у вісім місяців, що продемонстрували помітні геологічні зміни, спричинені виверженням”, – сказав Роберт Геррік, професор університету Аляски і член наукової групи VERITAS.

Роберт Геррік помітив зміни на зображеннях Atla Regio, великого високогірного регіону, де розташовані два найбільших вулкани Венери, які називаються Ozza Mons і Maat Mons. Обидва схожі на найбільші вулкани Землі, але, оскільки вони мають нижчі схили, два вулкани Венери більш розкидані.

Зображення, зроблене в лютому, показало кругле жерло площею менше 1 квадратної милі (2,2 кв. кілометра) з крутими внутрішніми сторонами та ділянками висушеної лави на схилах.

Через вісім місяців космічний корабель зробив ще одне зображення, на якому видно зовсім іншу, спотворену діру, майже вдвічі збільшену в розмірах і заповнену майже до країв озером лави.

Дані про висоту над рівнем моря (ліворуч) і зображення, вулканічного отвору (праворуч), зроблені “Магелланом”, відображають вулканічну активність на Венері.

Вулкани діють як вікна всередину планети, дозволяючи вченим краще зрозуміти фактори, що впливають на її здатність бути придатним для життя світом. Такі місії, як VERITAS, допоможуть вченим краще зрозуміти Венеру, як це зробив “Магеллан” десятиліття тому.

За даними CNN, нову місію буде оснащено радаром для створення тривимірних глобальних карт Венери та фіксації деталей про склад її поверхні, гравітаційне поле та події в минулому планети.