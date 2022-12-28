Знімок «Ореста» з Азовсталі додали до переліку світлин року за версією The Guardian

Знімок колишнього бійця полку "Азов" Дмитра “Ореста” Козацького потрапив до переліку фотографів року та історій, які вони розказали за версією британського видання The Guardian.

Про це йдеться у переліку The Guardian.

Розповідаючи історію світлини, видання пише, що через кілька днів після вторгнення Росії в Україну Маріуполь — портове місто з населенням 430 000 осіб на південному сході країни — опинився в оточенні.

“Обстріли були безжальними з першого дня, і до 2 березня російські війська були лише за кілометри. Страждання, яких зазнали жителі міста, стали однією з визначальних історій війни”, — йдеться в описі до світлини.

Під час багатомісячної облоги міста загинули тисячі людей, місто майже повністю знищили. На металургійному заводі “Азовсталь” були останні осередки опору Маріуполя. У тунелях, печах і складах заводу разом ховалися солдати — і сотні мирних жителів.

17 травня вони були змушені здатися. Перед тим, як вони це зробили, Дмитро Козацький завантажив у соцмережі свої знімки з оточення з проханням поширювати їх якомога ширше.

Зазначимо, що Дмитро “Орест” Козацький перебував у полоні чотири місяці. Його фотографії з “Азовсталі” облетіли весь світ та стали символом незламності української нації. Дмитро Козацький зробив серію фотографій про життя оборонців Маріуполя. Він зафіксував побут бійців і як виглядав імпровізований шпиталь у бункерах “Азовсталі”.

А в червні цього року він отримав польську фотопремію Grand Press Photo 2022 за унікальні світлини з Маріуполя.

Дмитро Козацький розповів, що першою справою після прибуття додому був візит до барбершопу, де він підстригся й поголився: “Я ніколи не хотів виглядати жертвою”, — сказав боєць.

Згодом захисник Маріуполя повідомив про свій вихід з підрозділу полку “Азов”.

Серед інших світлин в переліку The Guardian також протести в Ірані, фото природи, спорт, Covid-19 та трагедії в школах через відкриття вогню.