Доходи державного бюджету за 2020 рік перевищили план, який був скорегований протягом року.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби України.

За даними держказначества, доходи державного бюджету за січень-грудень 2020 року склали 1075,67 млрд гривень. Водночас за планом мало надійти на 15,7 млрд менше — 1059,94 млрд. Тобто план було перевиконано на 1,5%.

Однак першочергово у план державного бюджету закладалися доходи на рівні 1095,6 млрд грн. Це на 20 млн більше, ніж вийшло по завершенню року.

План доходів неодноразово корегували протягом року. Зокрема, такі зміни були здійснені у квітні, за місяць після зміни уряду. Тоді доходи було встановлено на рівні 975,8 млрд грн.