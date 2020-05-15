Пільговий період оплати за комунальні послуги у Києві триватиме до кінця обмежувальних заходів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Ми почали тільки перший етап послаблень. І якщо до пандемії знижка 10 відсотків діяла для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця, то тепер ця знижка діє для всіх, хто сплатить до кінця місяця”, – сказав він.

Кличко також додав, що від рівня проплат за комунальні послуги залежить робота інфраструктури Києва.

“Місто має сплачувати за газ, воду, пальне. Готуватися до наступного опалювального сезону. 20 тисяч працівників комунальних підприємств повинні отримувати зарплатню, щоб забезпечувати функціонування комунальних мереж”, – пояснив він.