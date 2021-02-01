З 1 лютого в Україні стартувала реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року. Зареєструватися можна до 5 березня включно.

#Букви розповідають, що потрібно для того, аби зареєструватися та які предмети обрати.

Що потрібно для реєстрації?

Для початку потрібно правильно обрати категорію, створити й заповнити реєстраційну картку. Це треба зробити на веб-сайті УЦОЯО у рубриці “ЗНО/ДПА”.

Далі необхідно підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти або надіслати до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Комплект реєстраційних документів має містити:

оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу “Зареєструватися“;

засвідчену копію паспорта громадянина України;

засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років).

за потреби інші документи (медичний висновок про створення про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).

Варто зазначити, що процедура реєстрації залежить від того, чи проходитиме особа ДПА у формі ЗНО.

Після відправки документів для реєстрації за допомогою сервісу “Стан опрацювання документів” можна перевірити на якому етапі опрацювання ваші документи.

Обробка реєстраційних документів триває не довше 10 робочих днів із моменту їхнього надходження.

Основна сесія ЗНО відбудеться з 21 травня до 15 червня 2021 року. А додаткова реєстрація на ЗНО – від 6 до 18 травня.

Які предмети обрати на ЗНО

Випускники, які закінчують школу в 2021 році, обов’язково мають скласти іспити з чотирьох предметів:

українська мова або української мова і література;

математика (рівень стандарту або профільний – залежно від рівня, на якому вивчався предмет);

історія України або іноземна мова (за вибором учня);

один із навчальних предметів на вибір (історія України, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Чи є обов’язковим ЗНО з математики?

Для випускників обов’язковою є державна підсумкова атестація (ДПА) з математики у формі ЗНО. Але для випускників минулих років математика не є обов’язковим предметом.

Як визначитися, який саме предмет ЗНО потрібно пройти – з української мови чи з української мови і літератури?

Це залежить від спеціальності, на яку планує вступати випускник.

Результати тестувань

На ДПА результати переводять в оцінку від 1 до 12 балів.

На ЗНО у 100-200 балів.

Цьогоріч кожен учасник може скласти ЗНО не більш як із 5-ти предметів (минулого року були доступні тести з 4 предметів).

Результати ЗНО та вступна кампанія

2021 року під час вступу до вишу зараховуватимуть результати зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2021 років.

Для вступу до вишу на бакалаврат абітурієнт має подати сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів (або двох конкурсних предметів, якщо для вступу ще необхідно пройти творчий конкурс).

Інформація про результати ЗНО стане відомою до 30 червня 2021 року.

З 1 липня абітурієнти зможуть створити електронний кабінет та завантажити туди документи. Подати документи до закладів вищої освіти можна буде з 14 липня до 23 липня включно.

Вступні іспити та творчі конкурси будуть проводитися з 1 по 13 липня включно.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною.