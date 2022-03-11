Про це Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону, повідомляє Укрінформ.
Очільник міністерства наголосив:
Жодних іспитів в університетах не буде для запобігання будь-яких проявів корупції. Буде створено систему на кшталт ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютер не бере участі у якихось корупційних схемах. Спробуємо це зробити в 2022 році без стресу для дитини, без застосування механізму ЗНО.
Шкарлет додав, що законопроєкт про скасування ЗНО вже подано до Верховної Ради України. За словами міністра, більшість батьків цьогорічних абітурієнтів виступають за скасування ЗНО. Натомість Шкарлет пропонує провести вступну кампанію “за певною електронною системою”. Раніше у МОН скасування ЗНО-2022 аргументували потребою збереження студентського контингенту та національного інтелектуального потенціалу. На думку урядовців, таке рішення стане стимулом до навчання в Україні в скрутний для країни та суспільства час.
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