Про це заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний написав на своїй сторінці у Facebook.
“Колеги, друзі, цьогорічне ЗНО обов’язково відбудеться, його ніхто не скасовує. МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій. Нагадую, що ЗНО – це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову”, – зазначив Стадний.
За його словами, вже цього тижня будуть повідомлені деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання.
- 12 березня в Україні через карантин перенесли пробне зовнішнє незалежне оцінювання.
- Зеленський розповів, як школярів готуватимуть до ЗНО в умовах карантину.