У Міністерстві освіти та науки (МОН) стверджують, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) у 2020 році буде проведено, попри поширення коронавірусу COVID-19.

Про це заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний написав на своїй сторінці у Facebook.

“Колеги, друзі, цьогорічне ЗНО обов’язково відбудеться, його ніхто не скасовує. МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій. Нагадую, що ЗНО – це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову”, – зазначив Стадний.

За його словами, вже цього тижня будуть повідомлені деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання.

12 березня в Україні через карантин перенесли пробне зовнішнє незалежне оцінювання.