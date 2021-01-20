Джо Байден стане найстаршим президентом в історії США на момент складення присяги. Наймолодшим вважається Теодор Рузвельт, який присягнув Америці у 42 роки.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Коли Джозеф Рубінетт Байден-молодший складе присягу у середу, 20 січня, він стане найстаршим з-поміж усіх своїх попередників. У листопаді Байдену виповнилося 78 років.

Під час передвиборчої кампанії Байден зазначив, що його вік лише допоможе “виховати нові демократичні таланти”.

“Справедливе запитання щодо мого віку. Сподіваюся, я можу продемонструвати, що не лише з віком приходять мудрість і досвід”, – сказав Байден.

За словами історичного експерта, Байден використовував свій вік як перевагу на виборах і проводив агітацію за двома ключовими меседжами.

“Перший: “Я не він”, маючи на увазі Трампа. Другий: “Я дорослий, і я поверну стабільність, почуття порядності та продемонструю зрілість”, – сказав директор Центру президентської історії Південного методистського університету в Далласі Джеффрі А. Енгель.

Найстарші президенти США

Поки Байден не складе присягу, чинний президент Дональд Трамп носить титул найстарішого очільника країни. Йому було 70 років у січні 2017 року, коли він став 45-м президентом.

До цього президент Рональд Рейган був найстаршим президентом. У 1981 році йому було 69 років, коли він став президентом.

У дискусії з Уолтером Мондейлом під час його перевиборчої кампанії 1984 року Рейган прокоментував питання віку.

“Я не збираюся використовувати в політичних цілях молодість та недосвідченість свого опонента”, – сміливо заявив тоді Рейган.

Після другого терміну Рейгану було 77 років. Він вважається найстаршим президентом, який покинув посаду.

Понад століття до цього Вільям Генрі Гаррісон відзначався тим, що був найстарішим президентом на той час. Він склав присягу у 1841 році. Тоді Гаррісону було 68 років. Однак його каденція була недовготривалою. Гаррісон застудився та захворів на пневмонію. Президент помер через 32 дні у своєму офісі. Він став першим президентом, який помер на цій посаді. Це був найкоротший термін в історії президентства США.

96-річний Джиммі Картер – найстаріший колишній президент. Він досі живе та радіє кожній миті.

Наймолодші президенти США

Багато людей думають, що Джон Кеннеді, який склав присягу у 1961 році у віці 43 років, був наймолодшим президентом. Але це не так. Наймолодшим президентом став Теодор Рузвельт, якому було 42 роки у вересні 1901 року, коли він вступив на пост президента після вбивства Вільяма Мак-Кінлі.

Серед інших молодих президентів:

Улісс С. Грант, якому було 46 років, коли він вступив на посаду в 1869 році;

Білл Клінтон, якому також було 46 років на першій інавгурації в 1993 році;

Барак Обама, якому було 47 років на першій інавгурації у 2009 році.

Троє з п’яти наймолодших президентів були демократами, а Рузвельт і Грант були республіканцями.

Вимоги до президента США

Згідно з Конституцією США, президент повинен бути громадянином Сполучених Штатів від народження, або щонайменше 35 років та постійно проживати у США протягом 14 років.

Кваліфікація президента не змінилася з часу першого вступу на посаду Джорджа Вашингтона у 57 році в 1789 році. Він склав присягу на балконі Федерального залу на Уолл-стріт у Нью-Йорку, тодішній столиці США.

Середній вік президента США

У статті JAMA зазначається, що середній вік президента США на інавгурації становив 55,1 року.

Аналогічний рейтинг показав, що в середньому президенти складають присягу у 55 років, повідомляє potus.com.

“Більшості людей, які стають президентами, зазвичай потрібно виконати певну роботу, щоб продемонструвати виборцям, за кого вони голосують та що кандидати зможуть зробити для країни”, – сказав Саммерс.

Саме цим пояснюється той факт, що серед президентів США було більше людей у віці, ніж молодих.

Батько-син

Було дві пари президентів батька і сина в історії США. Обидва вони були подібними за віком, коли вперше вступили на посаду.

Джону Адамсу був 61 рік, коли він став президентом у 1797 році. Його син Джон Квінсі Адамс склав присягу у 57 років у 1825 році.

Джорджу Бушу було 64 роки під час його інавгурації у 1989 році. Дванадцять років потому він спостерігав, як його старший син Джордж Буш-молодший складав присягу у 54 роки.