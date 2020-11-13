Знову рекорд: В Україні – 11 787 нових випадків COVID-19

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, минулої доби захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.
Також за останню добу: госпіталізовано – 1 587 осіб; летальних випадків – 172; одужало – 6 155 осіб; здійснено тестувань– 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 512 652 особи;
- одужало – 233 849 осіб;
- летальних випадків – 9 317;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київі (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.
Ситуація по областях наступна:
- Київ – 48 646 випадків;
- Вінницька область – 13 367 випадків;
- Волинська область – 18 004 випадки;
- Дніпропетровська область – 19 909 випадків;
- Донецька область – 16 025 випадків;
- Житомирська область – 21 138 випадків;
- Закарпатська область – 18 832 випадки;
- Запорізька область – 16 811 випадків;
- Івано-Франківська область – 26 824 випадки;
- Київська область – 23 103 випадки;
- Кіровоградська область – 3 501 випадок;
- Луганська область – 4 940 випадків;
- Львівська область – 36 000 випадків;
- Миколаївська область – 11 646 випадків;
- Одеська область – 31 332 випадки;
- Полтавська область – 14 327 випадків;
- Рівненська область – 24 045 випадків;
- Сумська область – 16 781 випадок;
- Тернопільська область – 23 012 випадків;
- Харківська область – 46 137 випадків;
- Херсонська область – 6 485 випадків;
- Хмельницька область – 21 954 випадки;
- Черкаська область – 11 673 випадки;
- Чернівецька область – 27 140 випадків;
- Чернігівська область – 11 020 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Напередодні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з рішенням уряду, протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У цей час в Україні дозволено працювати лише аптекам, продуктовим магазинам та АЗС.
- На думку уряду та президента Володимира Зеленського, запровадження “карантину вихідного дня” на декілька тижнів допоможе покращити епідситуацію в країні і уникнути жорсткого локдауну.
- Проте місцева влада у деяких містах України відмовляється запроваджувати введений Кабінетом Міністрів “карантин вихідного дня” з жорсткими обмеженнями.