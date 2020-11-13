Знову рекорд: В Україні – 11 787 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 12 листопада, в Україні зафіксували 11 787 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що є найбільшим показником з початку епідемії в нашій країні.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, минулої доби захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.

Також за останню добу: госпіталізовано – 1 587 осіб; летальних випадків – 172; одужало – 6 155 осіб; здійснено тестувань– 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 512 652 особи;

одужало – 233 849 осіб;

летальних випадків – 9 317;

проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київі (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

Ситуація по областях наступна:

Київ – 48 646 випадків;

Вінницька область – 13 367 випадків;

Волинська область – 18 004 випадки;

Дніпропетровська область – 19 909 випадків;

Донецька область – 16 025 випадків;

Житомирська область – 21 138 випадків;

Закарпатська область – 18 832 випадки;

Запорізька область – 16 811 випадків;

Івано-Франківська область – 26 824 випадки;

Київська область – 23 103 випадки;

Кіровоградська область – 3 501 випадок;

Луганська область – 4 940 випадків;

Львівська область – 36 000 випадків;

Миколаївська область – 11 646 випадків;

Одеська область – 31 332 випадки;

Полтавська область – 14 327 випадків;

Рівненська область – 24 045 випадків;

Сумська область – 16 781 випадок;

Тернопільська область – 23 012 випадків;

Харківська область – 46 137 випадків;

Херсонська область – 6 485 випадків;

Хмельницька область – 21 954 випадки;

Черкаська область – 11 673 випадки;

Чернівецька область – 27 140 випадків;

Чернігівська область – 11 020 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.