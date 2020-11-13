Covid-19 Україна

оновлено 13.11.2020 о 08:02

Всього:

512652(+11787)

Хворіють:

269486(+11787)

Вилікувались:

233849(+6155)

Померло:

9317(+172)

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12 листопада

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Знову рекорд: В Україні – 11 787 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 12 листопада, в Україні зафіксували 11 787 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що є найбільшим показником з початку епідемії в нашій країні.

П’ятниця, 13 листопада 2020, 08:36

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, минулої доби захворіли 388 дітей та 555 медпрацівників.

Також за останню добу: госпіталізовано – 1 587 осіб; летальних випадків – 172; одужало – 6 155 осіб; здійснено тестувань– 73 398 (зокрема методом ПЛР – 46 813, методом ІФА – 26 585).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 512 652 особи;
  • одужало – 233 849 осіб;
  • летальних випадків – 9 317;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 828 912.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київі (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

Ситуація по областях наступна:

  • Київ – 48 646 випадків;
  • Вінницька область – 13 367 випадків;
  • Волинська область – 18 004 випадки;
  • Дніпропетровська область – 19 909 випадків;
  • Донецька область – 16 025 випадків;
  • Житомирська область – 21 138 випадків;
  • Закарпатська область – 18 832 випадки;
  • Запорізька область – 16 811 випадків;
  • Івано-Франківська область – 26 824 випадки;
  • Київська область – 23 103 випадки;
  • Кіровоградська область – 3 501 випадок;
  • Луганська область – 4 940 випадків;
  • Львівська область – 36 000 випадків;
  • Миколаївська область – 11 646 випадків;
  • Одеська область – 31 332 випадки;
  • Полтавська область – 14 327 випадків;
  • Рівненська область – 24 045 випадків;
  • Сумська область – 16 781 випадок;
  • Тернопільська область – 23 012 випадків;
  • Харківська область – 46 137 випадків;
  • Херсонська область – 6 485 випадків;
  • Хмельницька область – 21 954 випадки;
  • Черкаська область – 11 673 випадки;
  • Чернівецька область – 27 140 випадків;
  • Чернігівська область – 11 020 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Теги: МОЗ, Коронавірус, одужали, померлі, рекорд

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