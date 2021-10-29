За минулу добу, 28 жовтня, в Україні зафіксували 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 1 824 дітей та 491 медпрацівник.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 5 463 особи. Водночас одужало – 9 784 особи, а летальних випадків зафіксовано 648.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 878 674 особи; одужали – 2 421 495 осіб; летальних випадків – 66 852; проведено ПЛР-тестувань – 14 306 108.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702), Харківській (1497) областях і Києві (1616).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1616 випадків;

Вінницька область – 588 випадків;

Волинська область – 601 випадок;

Дніпропетровська область – 2164 випадки;

Донецька область – 1149 випадків;

Житомирська область – 1266 випадків;

Закарпатська область – 338 випадків;

Запорізька область – 1298 випадків;

Івано-Франківська область – 781 випадок;

Київська область – 988 випадків;

Кіровоградська область – 193 випадки;

Луганська область – 522 випадки;

Львівська область – 1702 випадки;

Миколаївська область – 696 випадків;

Одеська область – 2156 випадків;

Полтавська область – 1073 випадки;

Рівненська область – 1199 випадків;

Сумська область – 1235 випадків;

Тернопільська область – 711 випадків;

Харківська область – 1497 випадків;

Херсонська область – 1227 випадків;

Хмельницька область – 1282 випадки;

Черкаська область – 793 випадки;

Чернівецька область – 682 випадки;

Чернігівська область – 1113 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Крім того, за минулу добу було вакциновано проти COVID-19 289 241 людину. Одну дозу отримали 214 103 людини, повністю імунізовані – 75 138 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 790 280 людей, з них отримали одну дозу – 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 292 521 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 082 799 щеплень.