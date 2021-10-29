Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 5 463 особи. Водночас одужало – 9 784 особи, а летальних випадків зафіксовано 648.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 878 674 особи; одужали – 2 421 495 осіб; летальних випадків – 66 852; проведено ПЛР-тестувань – 14 306 108.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702), Харківській (1497) областях і Києві (1616).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 1616 випадків;
Вінницька область – 588 випадків;
Волинська область – 601 випадок;
Дніпропетровська область – 2164 випадки;
Донецька область – 1149 випадків;
Житомирська область – 1266 випадків;
Закарпатська область – 338 випадків;
Запорізька область – 1298 випадків;
Івано-Франківська область – 781 випадок;
Київська область – 988 випадків;
Кіровоградська область – 193 випадки;
Луганська область – 522 випадки;
Львівська область – 1702 випадки;
Миколаївська область – 696 випадків;
Одеська область – 2156 випадків;
Полтавська область – 1073 випадки;
Рівненська область – 1199 випадків;
Сумська область – 1235 випадків;
Тернопільська область – 711 випадків;
Харківська область – 1497 випадків;
Херсонська область – 1227 випадків;
Хмельницька область – 1282 випадки;
Черкаська область – 793 випадки;
Чернівецька область – 682 випадки;
Чернігівська область – 1113 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Крім того, за минулу добу було вакциновано проти COVID-19 289 241 людину. Одну дозу отримали 214 103 людини, повністю імунізовані – 75 138 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 790 280 людей, з них отримали одну дозу – 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 292 521 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 082 799 щеплень.
- Нагадаємо, з 23 вересня, в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки.
- 12 жовтня Уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби.
- 15 жовтня Кабмін установив червоний рівень епідемічної небезпеки в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
- 20 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у Сумській області.
- 23 жовтня повідомлялось, що Рівненська та Миколаївська області перейдуть до червоної зони карантину з 26 жовтня.
- З 30 жовтня до червоної зони карантину потраплять ще 7 областей України.
- З понеділка, 1 листопада, у Києві через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу посилять карантинні обмеження.