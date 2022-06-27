Зник безвісти уже третій громадянин США, який воював за Україну

Про це американському виданню The Washington Post повідомила його дружина Хісон Кім.

Курпасі, який зголосився допомогти Україні відбити російське вторгнення, покинув Сполучені Штати на початку березня і прибув до Києва 21 березня.

Раніше в четвер пресслужба Державного департаменту США повідомила, що третій американець зник безвісти кілька тижнів тому, одначе імені цієї особи не уточнювали.