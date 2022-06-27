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Зник безвісти уже третій громадянин США, який воював за Україну

Колишній офіцер морської піхоти Грейді Курпасі є уже третім зниклим безвісти американцем в Україні.

Понеділок, 27 червня 2022, 07:52
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Про це американському виданню The Washington Post повідомила його дружина Хісон Кім.

Курпасі, який зголосився допомогти Україні відбити російське вторгнення, покинув Сполучені Штати на початку березня і прибув до Києва 21 березня.

Раніше в четвер пресслужба Державного департаменту США повідомила, що третій американець зник безвісти кілька тижнів тому, одначе імені цієї особи не уточнювали.

Востаннє про Курпасі чули 26 квітня, коли йому доручили розмістити спостережний пункт у Херсонській області, щоб там могли евакуюватися мирні жителі. Востаннє ветеран спілкувався з членами своєї родини та друзями у Сполучених Штатах за кілька днів до цього завдання.

Курпасі прослужив 20 років у морській піхоті США. До війни в Україні він уже мав досвід у бою та був нагороджений Пурпурним серцем, згідно з його трудовим стажем. Близькі описують його як “велику людину”, яка була мотивована допомагати українським цивільним особам і віддавалася своїй справі сповна. Близькі зазначають: попри значний бойовий досвід, його метою в Україні була не участь у війні, а допомога тим, хто цього потребує.

Теги: війна, зниклий безвісти, іноземні добровольці, російсько-українська війна

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