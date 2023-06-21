Джерело: Reuters
Рятувальні команди намагаються відстежити походження звуків, які чути з глибин Атлантичного океану.
Берегова охорона США повідомила, що у вівторок, 20 червня, у районі, де канадські літаки зафіксували підводні шуми, застосовано пошуки дистанційно керованими апаратами (ROV).
“Ці пошуки ROV дали негативні результати, але вони тривають”, – повідомила берегова охорона США.
Підводний апарат Titan почав занурення о 8 ранку у неділю, 18 червня. Незабаром берегова охорона втратила зв’язок із підводним човном.
Вважається, що човен має достатньо кисню, щоб протриматися під водою до 12:00 (за британським часом) четверга, 22 червня.
Команди зі Сполучених Штатів, Канади та Франції залучено до пошуків.
- В Атлантичному океані зник підводний човен, котрий використовували для огляду уламків “Титаніка”. Триває пошукова операція.
- 20 червня, стали відомими імена п’ятьох людей, які зникли безвісти на підводному човні в Атлантичному океані. У них залишилось кисню на декілька днів.