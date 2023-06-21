В Атлантичному океані зник підводний човен, який відправився на оглядини уламків "Титаніка". Сьогодні, 21 червня, рятувальники почули підводні шуми та намагаються знайти людей, оскільки у тих залишилось кисню ще приблизно на 24 години.

Джерело: Reuters

Рятувальні команди намагаються відстежити походження звуків, які чути з глибин Атлантичного океану.

Берегова охорона США повідомила, що у вівторок, 20 червня, у районі, де канадські літаки зафіксували підводні шуми, застосовано пошуки дистанційно керованими апаратами (ROV).

“Ці пошуки ROV дали негативні результати, але вони тривають”, – повідомила берегова охорона США.

Підводний апарат Titan почав занурення о 8 ранку у неділю, 18 червня. Незабаром берегова охорона втратила зв’язок із підводним човном.

Вважається, що човен має достатньо кисню, щоб протриматися під водою до 12:00 (за британським часом) четверга, 22 червня.

Команди зі Сполучених Штатів, Канади та Франції залучено до пошуків.