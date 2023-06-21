Зниклий підводний човен: у виданні WP розповіли, хто знаходиться на борту

19 червня в Атлантичному океані зник безвісти підводний човен, котрий використовували для огляду уламків "Титаніка". Через два дні пошукових робіт вдалося дізнатися, хто перебуває на борту.

Джерело: The Washington Post

“У п’ятьох пасажирів на борту підводного човна, який зник під час пошуків Титаніка в Атлантичному океані, ймовірно, у четвер закінчиться запас кисню, заявили представники берегової охорони під час пресконференції у вівторок, 20 червня. Ось що ми знаємо про п’ятьох людей, які вирушили в незвичайну експедицію на борту судна під назвою “Титан” і вважаються зниклими безвісти з неділі”, – зазначили у виданні.

Стоктон Раш

Як повідомляється, Раш заснував OceanGate, приватну дослідницьку та туристичну компанію, яка з 2010 року провела понад 12 підводних експедицій. Раш, генеральний директор OceanGate, також є пілотом зниклого підводного апарату.

У 1981 році Раш отримав звання капітана в Інституті підготовки реактивних літаків United Airlines у віці 19 років, що зробило його наймолодшим пілотом транспортного літака у світі.

За ліцензією пілота він відвідав Каїр, Дамаск, Мумбаї, Лондон, Цюріх і Хартум. У 1984 році він отримав ступінь бакалавра наук з аерокосмічної інженерії в Прінстонському університеті, а потім отримав ступінь магістра ділового адміністрування в Школі бізнесу Каліфорнійського університету в Берклі Хаас у 1989 році.

Того ж року він побудував експериментальний літак Glasair III, на якому літає досі.

Геміш Гардінг

Геміш Гардінг — британський бізнесмен і “досвідчений авантюрист”, який перед поїздкою опублікував у соціальних мережах повідомлення про те, що збирається здійснити подорож до уламків Титаніка.

“Ця місія, ймовірно, буде першою і єдиною пілотованою місією на “Титанік” у 2023 році”, — написав він у своїх соціальних мережах перед зануренням.

Гардінг, пілот літака, є засновником і головою Action Aviation, компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах, яка купує та продає літаки. Британець, якому вже за 50, також очолює Близькосхідний відділ Клубу дослідників, який називає себе “багатодисциплінарним, професійним товариством, присвяченим розвитку польових досліджень та збереженню ресурсів”.

Як розповіли у виданні, минулого року Гардінг був пасажиром п’ятого польоту людини в космос приватної космічної компанії Blue Origin. Сторінки Гардінга в соціальних мережах заповнені фотографіями літаків, ракет, кораблів і знімками його пригод до таких місць, як Південний полюс і Маріанська западина.

Поль-Анрі Наржоле

Наржоле, командувач ВМС Франції у відставці, є директором підводних досліджень E/M Group, медіа та виставкової компанії, дочірня компанія якої, RMS Titanic, є ексклюзивним розпорядником затонулого судна.

Як зауважили у виданні, Наржоле давно цікавився Титаніком і минулого року опублікував книгу про корабель французькою мовою: “Dans les profondeurs du Titanic”. За словами компанії, він очолював “кілька експедицій” на Титанік і здійснив 37 занурень у підводних апаратах. Він також керував відновленням 5000 артефактів з місця аварії.

Шахзада Давуд

Британсько-пакистанський 48-річний бізнесмен Шахзада Давуд, 48 років, і його 19-річний син Сулеман також були членами експедиції. Вони є однією з найвидатніших бізнес-сімей Пакистану.

Шахзада є віце-головою правління пакистанського конгломерату Engro Corp., який має низку промислових інтересів, включаючи добрива, текстиль і продукти харчування. Це дочірня компанія сімейного фонду Dawood Hercules, який очолює його батько Хусейн.

Шахзада закінчив Філадельфійський університет, а також є директором сімейного фонду Dawood та частини SETI Institute, дослідницької організації в Каліфорнії, яка займається пошуком позаземного життя. Він має подвійне британсько-пакистанське громадянство та входить до декількох рад благодійних організацій, у тому числі пов’язаних із британським королем Чарльзом III.

Крім того, він виступав в Організації Об’єднаних Націй і часто відвідував Всесвітній економічний форум у Давосі, де поділився своїм баченням “сталого майбутнього”, відстоював чисту енергію та бізнес-моделі, які допомагають підняти “громади з низькими доходами”.

Сулеман Давуд

19-річний Сулеман Давуд — наймолодший учасник експедиції “Титаніка”. Він виріс за межами Лондона в містечку Лонг-Діттон, графство Суррей, разом із батьком і матір’ю Крістін, яка є тренером з професійного розвитку та керує бізнесом з органічного сільського господарства в пакистанському регіоні Пенджаб. Вона також є членом правління сімейного фонду Dawood.

Сулеман нещодавно закінчив ACS International School Cobham, міжнародну школу в Сурреї. Директор школи Барнабі Сандоу заявив, що шкільна спільнота “глибоко стурбована новиною про те, що Сулеман і його батько знаходяться на борту зниклого підводного апарату”.