Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив про знищення елітної групи так званих кадировців, які планували вбити Президента України Володимира Зеленського.

Про це Олексій Данілов розповів в етері телеканалу Рада.

За його словами, російські окупанти спланували та намагалися виконати спецоперацію з ліквідації Володимира Зеленського. Для виконання завдання в Україну біли відправлені так звані кадировці — бійці глави Чечні Рамзана Кадирова.

Проте, запевнив секретар РНБО, Україні було відомо про плани агресора, адже відповідну інформації українським спецслужбам повідомили співробітники російського ФСБ. які “не хочуть брати участь у цій кривавій війні”.

Завдяки попередженню вдалось знешкодити кадировську елітну групу бійців, яка вже була в Україні.

Він додав, що цю кадировців розділили на дві групи й одна з них успішно знешкоджена у Гостомелі. Інша, зауважив Данілов, наразі “під прицілом”.

“Україна нікому не віддасть ні нашого президента, ні нашу країну. Це наша земля. Ідіть звідси геть!”, – резюмував Данілов.