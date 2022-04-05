#Букви зробили світлини після звільнення Бучі.
Знищені будинки та загиблі цивільні на вулицях міста – фоторепортаж з Бучі // 24 фото
1 квітня ЗСУ звільнили Бучу від окупантів. 2 квітня заступниця міністра оборони Анна Маляр оголосила, що українська армія повністю звільнила Київську область від російських військ. На території Бучі протягом останніх чотирьох тижнів тривали важкі бої.
Своєю чергою, радник очільника ОП Михайло Подоляк зазначив, що те, що коїлося в Бучі – спланований геноцид. Він висловив припущення, що мобільні крематорії РФ взяла з собою в Україну не для своїх військових – а для того, щоб приховати тіла убитих російськими окупантами мирних українців.
Після оприлюднення кадрів сотень убитих мирних мешканців Київської області, які є прямим свідченням воєнних злочинів РФ, міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба закликав G7 ввести нові санкції проти РФ.
Президент України Володимир Зеленський зреагував на вбивство цивільного населення у Київській області та звернувся до матерів російських військовослужбовців.
“Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи”, – зазначив Президент.
Речниця Офісу ООН з прав людини Ліз Троссел оголосила, що все в українському місті Буча вказує на те, що мирні жителі були безпосередніми цілями російських військових.
- Нагадаємо, 5 квітня Президент України Володимир Зеленський виступив перед Радою Безпеки ООН. США та європейські союзники пообіцяли притягнути до відповідальності РФ через сотні вбивств у Київській області.
- Аналіз супутникових знімків спростовують твердження РФ про те, що вбивство цивільних жителів у Бучі, передмісті Києва, сталося після того, як її “солдати покинули місто”.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європарламенту Жозеп Боррель проведуть зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
- За результатами опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” в період з 30 по 31 березня, 95% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад РФ, проте впевненість у швидкій перемозі “за кілька тижнів” дещо зменшилася з 47% до 35%. Рівень підтримки вступу України до Північноатлантичного альянсу натомість наближається до довоєнного.