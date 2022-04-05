У перші дні після звільнення Київської області від військ РФ, весь світ побачив результат російського нападу на Україну. Буча — одне з міст, що зазнало страждань від агресії РФ. Кореспондентові #Букв вдалося побувати на вулицях зруйнованого міста та на власні очі переконатися у шокових наслідках вторгнення.

#Букви зробили світлини після звільнення Бучі.







































Знищені будинки та загиблі цивільні на вулицях міста – фоторепортаж з Бучі // 24 фото

1 квітня ЗСУ звільнили Бучу від окупантів. 2 квітня заступниця міністра оборони Анна Маляр оголосила, що українська армія повністю звільнила Київську область від російських військ. На території Бучі протягом останніх чотирьох тижнів тривали важкі бої.

Своєю чергою, радник очільника ОП Михайло Подоляк зазначив, що те, що коїлося в Бучі – спланований геноцид. Він висловив припущення, що мобільні крематорії РФ взяла з собою в Україну не для своїх військових – а для того, щоб приховати тіла убитих російськими окупантами мирних українців.

Після оприлюднення кадрів сотень убитих мирних мешканців Київської області, які є прямим свідченням воєнних злочинів РФ, міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба закликав G7 ввести нові санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський зреагував на вбивство цивільного населення у Київській області та звернувся до матерів російських військовослужбовців.

“Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи”, – зазначив Президент.

Речниця Офісу ООН з прав людини Ліз Троссел оголосила, що все в українському місті Буча вказує на те, що мирні жителі були безпосередніми цілями російських військових.