6 червня міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляючи про результати російської армії у війні проти України, заявив, що напередодні було "знищено 28 танків, зокрема 8 німецьких танків Leopard". У російському міністерстві опублікували відповідне відео, проте навіть прокремлівські блогери замість німецького танка розпізнали, ймовірно, сільськогосподарський трактор-обприскувач John Deere 4830.

Джерело: DW

До опублікованого відео у російському відомстві дописали, що на кадрах знищуються німецькі танки Leopard керованими ракетами.

“Відомство Конашенкова не посоромилося викласти це. Ганьби, у нас просто немає слів”, – пишуть автори каналу “Военный информатор”, який підтримує російське вторгнення в Україну. На іншому прокремлівському каналі також зазначили, що це “минулорічні кадри об’єктивного контролю з Ка-52”.

Зроблену днем ​​раніше заяву прессекретаря міноборони РФ Ігоря Конашенкова також розкритикував і очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, порівнявши почуте з вигадками казкового барона Мюнхгаузена. Він також заявив, “якщо скласти всі цифри”, які репрезентує Конашенков, то вийде, що “ми вже просто планету Земля всю знищили п’ять разів”.

Водночас в українських Telegram-каналах зауважують, що, окрім John Deere 4830, за танки Leopard міноборони РФ видало ще й зернозбиральні комбайни John Deere 9000 та John Deere 700.

У “Мілітарний” також провели аналіз відео та зауважили, що за силуетом техніка не схожа на танки, немає ознак башт, проте має вивантажувальні шнеки, які мають зернозбиральні комбайни.

Наразі українська сторона дані Москви не коментує.

Зауважимо, раніше у Генштабі повідомили, що авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 16 інших важливих цілей ворога.