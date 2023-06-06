Джерело: DW
До опублікованого відео у російському відомстві дописали, що на кадрах знищуються німецькі танки Leopard керованими ракетами.
“Відомство Конашенкова не посоромилося викласти це. Ганьби, у нас просто немає слів”, – пишуть автори каналу “Военный информатор”, який підтримує російське вторгнення в Україну. На іншому прокремлівському каналі також зазначили, що це “минулорічні кадри об’єктивного контролю з Ка-52”.
Зроблену днем раніше заяву прессекретаря міноборони РФ Ігоря Конашенкова також розкритикував і очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин, порівнявши почуте з вигадками казкового барона Мюнхгаузена. Він також заявив, “якщо скласти всі цифри”, які репрезентує Конашенков, то вийде, що “ми вже просто планету Земля всю знищили п’ять разів”.
Водночас в українських Telegram-каналах зауважують, що, окрім John Deere 4830, за танки Leopard міноборони РФ видало ще й зернозбиральні комбайни John Deere 9000 та John Deere 700.
У “Мілітарний” також провели аналіз відео та зауважили, що за силуетом техніка не схожа на танки, немає ознак башт, проте має вивантажувальні шнеки, які мають зернозбиральні комбайни.
Наразі українська сторона дані Москви не коментує.
Зауважимо, раніше у Генштабі повідомили, що авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 16 інших важливих цілей ворога.
- За добу російські загарбники обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблий та поранені серед цивільного населення.
- Війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось більш як 40 бойових зіткнень.
- Станом на 6 червня 485 дітей загинуло та понад 1005 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- 6 червня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію на фронті та вплив підриву дамби Каховської ГЕС на майбутній контрнаступ ЗСУ.