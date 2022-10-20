Для України вартість знищення іранських БПЛА значно перевищує суму, яку Росія платить Ірану за постачання та запуск дронів-камікадзе.

Про це повідомляє The Guardian.

Загалом за останній місяць українська ППО збила 161 безпілотник “Шахед-136”, один більший “Шахед-129” і чотири ще більші безпілотні штурмовики, відомі як “Мохаджер-6”.

Ціна БПЛА “Шахед-136” становить від 20 000 до 50 000 євро за один дрон. Враховуючи кількість знищених безпілотників, за останні тижні Росія потратила на невдалі атаки від 11,66 млн доларів до 17,9 млн доларів, підрахували військові аналітики неурядової організації “Мольфар”.

Україні довелось розгорнути безліч озброєння для знищення безпілотників, зокрема реактивні літаки МіГ-29, крилаті ракети С-300, системи наземного захисту Nasams і стрілецьку зброю.

Відповідно до аналізу, який ґрунтується на відкритих джерелах, оціночна вартість для України становить понад 28,14 млн доларів США.

У ньому наголошується на низькій фінансовій вартості для Росії атак безпілотниками, якими вона знищує енергетичну інфраструктуру України та вбиває мирне населення.

Виконавчий директор “Мольфару” Артем Старосєк заявив, що навіть попри це, використання безпілотників слід розглядати як ознаку слабкості Москви.

“Росія програє цю війну. Якщо вони замовляють дрони в Ірані, це означає, що вони не мають власної зброї”, – сказав він.

США звинуватили Москву у воєнних злочинах після останніх ударів безпілотниками та ракетами по Києву та інших місцях, які вразили цивільні квартири, а також критичну інфраструктуру. З понеділка минулого тижня було зруйновано майже третину електростанцій України, загинули десятки людей.

Однак Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні. Та за даними розвідки США та України, ще на початку літа Росія замовила 600 безпілотників, з яких, за оцінками, було розгорнуто від 250 до 300.

Та минулого тижня президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв’язку на саміті G7, заявив, що російські військові замовили в Тегерані ще 2400 “Шахедів”, хоча не уточнив тип.

Збройні сили України досягли високих успіхів у знищенні низьколітаючих і повільних безпілотників “Шахед-136”, перейменованих Росією в “Герань-2”.

Згідно з попереднім аналізом британської розвідки 6 жовтня, близько 60% було знищено в повітрі. Але дані “Мольфар” свідчать про те, що до 80% із 208 Шахед-136, запущених до 17 жовтня, були збиті. За даними “Мольфара”, близько 70% безпілотників були запущені вдень до полудня.

У середу ВПС України повідомили, що від 13 вересня в Україні знищили 223 іранських безпілотники, Зокрема 17 жовтня РФ атакувала Україну 43 БПЛА, з яких 37 знищили.

Старосєк зауважив, що низька траєкторія польоту безпілотників ускладнювала їх знищення наземною обороною, і що для подальшого підвищення швидкості знищення потрібна технологія “ловлення безпілотників”.

“Ми повинні знати про ці безпілотники, перш ніж вони рухатимуться над містом, тому що якщо ви вдарите по цих безпілотниках, вони можуть впасти і вразити велику кількість людей”, – сказав він.