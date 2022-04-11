Російська пропаганда поширила фейк, що передана Україні система протиповітряної оборони (ППО) С-300 знищена. Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Ґегер спростував цю інформацію.

Про це політик написав у Twitter.

Минулого дня міноборони РФ повідомило, що їхня армія здійснила атаку у населеному пункті Старобогданівка Миколаївської області та на військовому аеродромі Чугуїв у Харківській області. Нібито там вони знищили пускові установки українських зенітних ракетних комплексів С-300.

“Словаччина категорично заперечує російську пропаганду, що оборонна система С-300 в Україні було знищено. Це обман. Офіційно підтверджено Україною”, – написав Ґегер.

Зазначимо, що пускову установку Словаччина передала Україні днями. Замість неї країна Євросоюзу отримає новітню американську Patriot. Передачу ППО здійснили на підставі статті 51 Статуту ООН (право на самооборону) після звернення України з проханням про допомогу.