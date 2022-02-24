Також, за інформацією командування Об’єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. У районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил російської федерації. Це вже шостий.

“Об’єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. Разом переможемо!” – йдеться у повідомленні.